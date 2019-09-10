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Malezya'da "Türkiye ile Ticaret Konuşmaları" semineri

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 12:23 | Son Güncelleme

Asya Strateji ve Liderlik Enstitüsünün düzenlediği seminerde, Malezyalı iş insanlarına Türkiye ile ticaret imkanları ve yatırım yapılacak alanlar konuşuldu

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Türkiye ile Ticaret Konuşmaları: Ticari Ortaklık ve Yatırım Fırsatlarını Geliştirme" semineri düzenlendi.

Asya Strateji ve Liderlik Enstitüsünün (ASLI) Sunway Üniversitesinde düzenlediği ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Cumhurbaşkanılığı Yatırım Ajansı ASEAN Temsilcisi Ahmed Emre Büyükkılıç ile Malezya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Razman Haşim'in katıldığı seminerde Malezyalılar için Türkiye'de yatırım ve ticaret fırsatları ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan Malezya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Razman, bu tür etkinliklerin iki ülkenin ticari ilişkilerinin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, "Artan bağlılık ve diyalog, Türkiye ile Malezya arasında var olan ikili ticari ilişkileri güçlendirdiği gibi Türkiye ile Malezya arasında yeni ekonomik ilişkilerin kurulmasına da yardımcı olacaktır." dedi.

Razman, Türkiye ile Malezya'nın ticaret hacminin ilerleyen yıllarda hedeflenen noktaya gelmesini temenni ettiğini belirtti.

Büyükelçi Kavakcı, Türkiye'nin Malezya ile savunma sanayisi, teknoloji ve elektronik alanlarında ticaretini geliştirmeyi hedeflediğine işaret ederek, "Önümüzdeki 5 yıl içinde 2,38 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak ve daha sonraki yıllarda 10 milyar dolarlık hedefe doğru ilerlemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in temmuzdaki Türkiye ziyaretiyle ikili ilişkiler açısından önemli adımlar atıldığını vurgulayan Kavakcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'ya iade-i ziyarette bulunarak bazı alanlarda anlaşmalar imzalamasını umuyoruz." dedi.

Kavakcı, Malezya'nın Türkiye için ASEAN bölgesine giriş kapısı niteliğinde olduğunun altını çizerek, "Otomotiv, elektronik, gıda ve finans sektörlerindeki iş birlikleri vasıtasıyla ASEAN pazarına girmek istiyoruz. Helal gıda üretimi ve İslami finansın merkezlerinden biri olarak Malezya'nın tecrübelerinden faydalanmak niyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanılığı Yatırım Ajansı ASEAN Temsilcisi Büyükkılıç, Türkiye'nin yakın zamanda yaşadığı ekonomik büyüme ile yabancılar için Türkiye'de şirket kurma ve yatırım yapma fırsatlarını anlatan sunum yaptı.

Sunumdan sonra Büyükkılıç, etkinliğe katılan iş insanlarının Türkiye'ye ilişkin sorularını cevapladı.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimiyle son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Asya Strateji ve Liderlik Enstitüsü Malezya Merve Safa Kavakcı ticaret türkiye

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