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Malezya'dan "altına dayalı ortak para birimi" önerisi

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, tüm Doğu Asya ülkelerinin uluslararası ticarette kullanacakları altına dayalı ortak bir para birimi kurulmasını önerdi.

Erkan Öz / İstanbul, 31 Mayıs (DHA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, tüm Doğu Asya ülkelerinin uluslararası ticarette kullanacakları altına dayalı ortak bir para birimi kurulmasını önerdi.
Russia Today’in haberine göre, Tokyo’da düzenlenen "Nikkei Asya’nın Geleceği Konferansı"nda konuşan Muhammed, "Uzakdoğu’da bir araya gelmek istiyorsanız öncelikle bir ortak para birimi ile başlamalıyız. Bu para birimi yerel olarak değil sadece uluslararası ticaret için kullanılacak... Altına dayalı olmalı çünkü altın çok daha istikrarlı" diye önerdi.
Bir ülkenin para birimini diğerlerine karşı ön plana çıkarmasın çatışma yaratacağını belirten Muhammed, altına dayalı ortak para birimi ile ülkeler arasındaki döviz kurlarının istikrarsız forex piyasaları yerine ülkelerin kendi ekonomik performansları ile belirleneceğinin altını çizdi.
"Döviz ticareti sağlıklı bir şey değil çünkü ülkelerin ekonomik performanslarından çok manipülasyona dayanıyor" diyen Başbakan Muhammed, altına dayalı ortak para biriminin bölgesel ticareti spekülatörlerden ve tüm dünyayı adil olmayan bir biçimde esir tutan Amerikan doları hakimiyetinden koruyacağını vurguladı ve ekledi:
"Siz (Amerikalılar) demokratik değilsiniz; bu tek bir gücün kendi başına verebileceği bir karar değil. Eğer siz bir araya gelmiş bir dünyada, istikrarlı bir dünyada yaşamak istiyorsanız, probleme taraf olan tüm ülkelerin anlaşması ile sürdürülebilir bir çözüme gitmemiz şart."
Muhammed gelecekte altına dayalı ortak para biriminin Asya dışından başka ülkelerin katılımına da açılabileceğini sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında Malezya’yı, ABD Hazinesi’nin "Döviz Kuru Manipülatörleri" listesine girebileceğine ilişkin uyarmıştı. Malezya Merkez Bankası ise, dalgalı kur rejimini koruduklarını ve güçlü bir dış ticaret dengesine sahip olduklarını açıklamıştı. Malezya Merkez Bankası, "1997 Asya Krizi"nde, ülkenin resmi para birimi "ringit"i dolara sabitlemiş ve sermaye kontrolleri uygulamıştı. Benzer önlemler 2005 yılına kadar sürdürülmüştü.
Uzun bir politik yaşamı olan Muhammed, döviz ticaretinin gerçekleştirildiği forex piyasalarını uzun süredir eleştiriyor. Muhammed ünlü finansçı George Soros’u Malezya ringiti ve Tayland bahtına karşı pozisyon alarak 1997 Asya Krizi'ne neden olmakla suçluyor. Muhammed ayrıca, Soros’un sahip olduğu sivil toplum örgütleri ağı ile Malezya’da rejim değişikliği için çalıştığını iddia ediyor.
Libya lideri Muammer Kaddafi de ülkesinde bir iç savaş çıkmadan iki yıl kadar önce tüm Afrika ülkelerinin petrol ticaretinde kullanabileceği altına dayalı bir dinar oluşturmayı teklif etmişti.
Öte yandan ABD'nin ticaret savaşlarındaki rakibi Çin, Mart 2018'de yeni bir petrol kontratı çıkararak, adeta ülkenin resmi para birimi yuanı altına bağlamıştı. Bu yeni kontrata göre, Çin'e petrol satan ülkeler karşılığında dolar değil Çin para birimi yuan alıyor ancak sözkonusu ülkeler ellerinde biriken yuanları Şangay altın borsasında altına çevirebiliyor. Böylece Çin, ABD’nin 1971'de kopardığı, "altın-dolar (kağıt ya da fiat para) bağı"nı da, yuan üzerinde yeniden oluşturmuş oldu.

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