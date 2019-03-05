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Mali müşavirler mesleki sorunlarına çözüm çağrısı yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 15:04 | Son Güncelleme

Muhasebe Haftası nedeniyle İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir araya gelen mali müşavirler mesleki sorunlarına dikkat çekerken, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yücel Akdemir, “Mesleki sorunlarımız çözüm bekliyor.

Mali müşavirler mesleki sorunlarına çözüm çağrısı yaptı

İstanbul, 5 Mart (DHA) - Muhasebe Haftası nedeniyle İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir araya gelen mali müşavirler mesleki sorunlarına dikkat çekerken, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yücel Akdemir, “Mesleki sorunlarımız çözüm bekliyor. Raporlar halinde defalarca Bakanlıklara sunduğumuz sorunlarımıza ivedilikle çözüm bekliyoruz. Sesimize kulak verilmesini istiyoruz” dedi.
İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir yaptığı açıklamada, meslek yasasının 30. yılına ve son günlerde yaşanan mali müşavir ölümlerine vurgu yaparken, 30 yıldır Türkiye ekonomisine verdikleri katkılarla değer üreten bir iş kolu yarattıklarını, çözüm üreten, farkındalık yaratan meslek mücadelesi sergilediklerini dile getirdi.
Mali müşavirlik mesleğinin 30. yılına girdiğini ve gururlu olduklarını ifade eden Akdemir, “Katiplik konumundan alıp mesleğimizi dünya standartlarına getirdiğimiz için gururluyuz. Elle defter tutan meslek mensuplarını teknolojiden yararlanan, dijital muhasebeciler haline getirdiğimiz için gururluyuz. Sadece defter tutan ve beyanname muhasebeciliği yapan meslektaşlarımızı geliştirip denetim yapan, mali tablo düzenleyen, sistem kuran ve çeşitli uzmanlık alanları olan meslektaşlar haline getirdiğimiz için gururluyuz. Mesleğinin yanında ülke ekonomisine yön veren, kayıt dışı ile mücadele eden, kamuya ve iş dünyasına yol gösteren politikalar üreten bir meslek grubu yarattığımız için gururluyuz” dedi.
İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir son günlerde iş stresi ve yoğunluğu dolayısıyla yaşanan mali müşavir ölümlerine vurgu yaparak kırgın, üzgün ve kederli olduklarını söyledi ve özveriyle çalışmalarına rağmen hak ettikleri saygıyı görmediklerine işaret ederek, “Mesleki sorunlarımız çözüm bekliyor. Gelişen teknolojinin işlerimizi kolaylaştırması gerekirken her gün yapılan kısa vadeli düzenlemelerle, meslek mensuplarımızın iş yükü biraz daha artıyor. İş stresinden sağlığımı bozuluyor. Bazen de hayatımızı kaybediyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu, siyasal konjonktüre, ekonomik krizlere, üzerimize yüklenen iş yüküne rağmen 30 yıldır özveriyle sürdürdüğümüz meslek ve demokrasi mücadelesine devam etmeye, ülkemizi ve mesleğimizi hak ettiği yere getirmeye, 30 yıllık gururumuzla her zamankinden daha fazla kararlıyız. 30. yılımız ve muhasebe haftamız kutlu olsun” dedi. (Fotoğraflı)

Mali müşavirler mesleki sorunlarına çözüm çağrısı yaptı

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