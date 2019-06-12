Mali müşavirlerden yeşil pasaport talebi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Masis Yontan, "Son dönemlerde özellikle avukatlık hizmetleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve belirli kıdeme sahip olanlara yeşil pasaport verilmesi yargı reformunun bir parçası olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Avukatlık hizmetlerinde olduğu kadar Yabancı sermaye ile birebir çalışan meslek mensuplarımızın da yeşil pasaporta ihtiyaçlarının olduğu açıktır." ifadesini kullandı.

Yontan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun kabul edilişinin 30. yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleklerinin bu düzenlemeyle yasal statüsüne kavuştuğunu belirten Yontan, 30 yıl içerisinde meslek mensuplarının, ülke ekonomisinin gelişimi için çalıştığını, ürettiği değeri toplumla paylaştığını, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlendiğini ve devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveriyle yerine getirdiğini aktardı.