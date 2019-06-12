FİNANS

Mali müşavirlerden yeşil pasaport talebi

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan: - "Son dönemlerde özellikle avukatlık hizmetleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve belirli kıdeme sahip olanlara yeşil pasaport verilmesi yargı reformunun bir parçası olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Avukatlık hizmetlerinde olduğu kadar yabancı sermaye ile birebir çalışan meslek mensuplarımızın da yeşil pasaporta ihtiyaçlarının olduğu açıktır" - "Bu sebeple yapılacak reformların sadece bir gruba hasredilmemesi ve düzenlemelerin tüm serbest meslek erbabı düşünülerek yapılması gerekmektedir"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Masis Yontan, "Son dönemlerde özellikle avukatlık hizmetleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve belirli kıdeme sahip olanlara yeşil pasaport verilmesi yargı reformunun bir parçası olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Avukatlık hizmetlerinde olduğu kadar Yabancı sermaye ile birebir çalışan meslek mensuplarımızın da yeşil pasaporta ihtiyaçlarının olduğu açıktır." ifadesini kullandı.

Yontan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun kabul edilişinin 30. yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleklerinin bu düzenlemeyle yasal statüsüne kavuştuğunu belirten Yontan, 30 yıl içerisinde meslek mensuplarının, ülke ekonomisinin gelişimi için çalıştığını, ürettiği değeri toplumla paylaştığını, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlendiğini ve devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveriyle yerine getirdiğini aktardı.

Yontan, bütün bu gayretli çalışmalara karşın çözümü son derece basit ve insancıl taleplerinin maalesef görmezden gelindiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız, hastane yataklarında yatarken, evladını, annesini, babasını mezara yeni koymuşken, yeni doğum yapmışken bile beyanname ve bildirim göndermek zorunda kalmaktadırlar. Vergi mevzuatımız maalesef ölümü bile mücbir sebep olarak görmemektedir. Bu sebeple, mükellefler için geçerli olan mücbir sebep halinin meslek mensupları için de geçerli olması sağlanmalıdır. Hali hazırda mevcut olan mali tatil, gerçek bir tatil olmaktan çok uzaktadır. Mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir. Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin, yetki ve sorumluluğunun dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Kamu kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır."

Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmesini isteyen Yontan, dördüncü dönem geçici vergi beyanının kaldırılmasını da talep etti.

Yontan, serbest meslek gelirinin Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden de tahsilat esasına bağlanması gerektiğine işaret ederek, "Son dönemlerde özellikle avukatlık hizmetleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve belirli kıdeme sahip olanlara yeşil pasaport verilmesi yargı reformunun bir parçası olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Serbest meslek gelirleri üzerindeki vergi yükü sadece avukatların değil tüm serbest meslek erbabının sorunudur. Öte yandan küreselleşsen dünyada avukatlık hizmetlerinde olduğu kadar yabancı sermaye ile birebir çalışan meslek mensuplarımızın da yeşil pasaporta ihtiyaçlarının olduğu açıktır. Bu sebeple yapılacak reformların sadece bir gruba hasredilmemesi ve düzenlemelerin tüm serbest meslek erbabı düşünülerek yapılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER7 günde göbek yağlarından kurtulun7 günde göbek yağlarından kurtulun
2019 yılında şeker üretimi yüzde 11,4 arttı2019 yılında şeker üretimi yüzde 11,4 arttı
Bakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklamasıBakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mali müşavir TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan yeşil pasaport

En Çok Okunan Haberler

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Dev bankanın adı ve internet sitesi değişti!

Dev bankanın adı ve internet sitesi değişti!

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBB - KGF kefaletli 25 milyar liralık yeni finansman olanağı

TBB - KGF kefaletli 25 milyar liralık yeni finansman olanağı

İSO / Bahçıvan : Ambalajlı ve markalı ürünler tercih edilmeli

İSO / Bahçıvan : Ambalajlı ve markalı ürünler tercih edilmeli

2019 yılında şeker üretimi yüzde 11,4 arttı

2019 yılında şeker üretimi yüzde 11,4 arttı

Bakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklaması

Bakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklaması

Azevedo’dan WTO reformları için birlikte çalışma çağrısı

Azevedo’dan WTO reformları için birlikte çalışma çağrısı

Çinli dev şirketler 1 milyon turist için harekete geçti, Türkiye'de ortaklık için havayollarını radarlarına aldılar

Çinli dev şirketler 1 milyon turist için harekete geçti, Türkiye'de ortaklık için havayollarını radarlarına aldılar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.