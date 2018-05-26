Maliye Bakanı Ağbal, Bayburtlularla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "24 Haziran'dan sonra da bu kadrolar ülkemizi büyütmek, kalkınmamızı daha yukarılara taşımak, refahımızı artırmak için gece gündüz çalışmaya devam edecek. Bu kadrolar milli ve yerli durulunu asla değiştirmeden, ülkeyi büyütecek ve geliştirecek." dedi.

Ağbal, Bayburt Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Konuşmasında Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğine işaret eden Ağbal, bu süreçte milli ve yerli duruşun her daim olduğu gibi bir kez daha gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Bu süreçte başta Bayburt olmak üzere tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bayburt her zaman farkını ortaya koydu. Bayburt her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında durma, onun ortaya koyduğu milli ve yerli davaya sahip çıkma noktasında hep önlerde kendine yer edindi. Bu süreçte de Bayburt'ta da, İstanbul'da yaşayan Bayburtlu kardeşlerimiz sayesinde İstanbul'da da bir defa daha hep beraber destanı yazacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz."