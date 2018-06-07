FİNANS

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak."

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak."


PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Fındıkta kaybı önlemek için ilaçlama seferberliğiFındıkta kaybı önlemek için ilaçlama seferberliği
Babalara teknolojiyi sevdirmek için cazip fırsatlarBabalara teknolojiyi sevdirmek için cazip fırsatlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayburt Maliye Bakanı Naci Ağbal

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Bakan Ağbal açıkladı! Hurda araca 10 bin liralık vergi teşviki başlıyor

Bakan Ağbal açıkladı! Hurda araca 10 bin liralık vergi teşviki başlıyor

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fındıkta kaybı önlemek için ilaçlama seferberliği

Fındıkta kaybı önlemek için ilaçlama seferberliği

Babalara teknolojiyi sevdirmek için cazip fırsatlar

Babalara teknolojiyi sevdirmek için cazip fırsatlar

BTSO 129'uncu yaşını kutluyor

BTSO 129'uncu yaşını kutluyor

'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu

'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu

“Kurumsal yatırımcıların korunmasında Türkiye göreceli zayıf’”

“Kurumsal yatırımcıların korunmasında Türkiye göreceli zayıf’”

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.