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Maliye Bakanı Naci Ağbal:

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 14:41 | Son Güncelleme

"Ekonominin üç sacayağının tek elden yönetildiği, koordinasyondan ziyade birbirine senkronize olmuş, karar alma noktasında çok daha hızlı hareket edebilen bir yapı olması lazım" - "Yeni dönemde Merkez Bankasının bağımsızlığı aynı şekilde devam edecek. Hükümet olarak bu konuda kararlıyız"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonominin üç sacayağının tek elden yönetildiği, koordinasyondan ziyade birbirine senkronize olmuş, karar alma noktasında çok daha hızlı hareket edebilen bir yapı olması lazım." dedi.

Ağbal, TGRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni küresel koşullar içerisinde Türkiye'nin her zamankinden çok daha fazla güçlü bir siyasi iktidara ihtiyacı olduğuna işaret eden Ağbal, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tam da böyle bir konjonktürde gelmesi çok önemli. Bu konjonktürde hükümetin çok daha hızlı karar alması, icraat yönünün kuvvetli olması, ekonomi politikalarındaki uyumun çok daha artması lazım. Yeni dönemde Merkez Bankasının bağımsızlığı aynı şekilde devam edecek. Hükümet olarak bu konuda kararlıyız." diye konuştu.

Ağbal, Merkez Bankasının kanununla belirlenmiş kurumsal ve araç bağımsızlığına sahip olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece ileriye dönük politikaların belirlenmesi noktasında hükümetle ortak politikalar oluşturuyor, ama araç bağımsızlığı bakımından tamamen dışarıda. Ekonomi yönetiminde üç sacayağı var. Reel sektörle ilgili ekonomi birimleri var, finans sektörüyle ilgili ekonomi kurumları var. Kamu sektörüyle ilgili, yani kamu finansmanı sektörüyle ilgili birimler var. Bu üç sacayağının tek elden yönetildiği, koordinasyondan ziyade birbirine senkronize olmuş, karar alma noktasında çok daha hızlı hareket edebilen, toplanıp anında kararlarını verebilen, icraatı anında yapabilen bir yapı olması lazım."

Merkez Bankasının son dönemde attığı adımlarla piyasayla çok güçlü bir iletişim kurduğunu ve ileriye dönük politikalar açısından net bir yol haritası oluşturduğunu vurgulayan Ağbal, Bankanın, para politikasındaki bu duruşunu kararlı bir şekilde devam ettireceğini söyledi. Ağbal, maliye politikasının da bu süreçte para politikasına destek olacağını aktardı.

Ağbal, emeklilere bin lira yerine 500 lira verileceği iddialarına da "Emekli kardeşlerimizin, emekli aylığı tutarlarına bakılmaksızın her birisi bu hafta içerisinde inşallah biner lira alacak. Dolayısıyla herkes bin lira alacak. Hiçbir şekilde 500 lira almak gibi bir şey söz konusu değil." yanıtını verdi.
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- "İktidara gelme ümitleri yok"

Muhalefetin seçim vaatlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Ağbal, şunları kaydetti:

"Yani öyle vaatlerde bulunuyorlar ki kesinlikle iktidara gelme niyetleri ve ümitleri yok. Biz bunları söyleyelim Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması gibi 'ya tutarsa' diyorlar. Ama eğer gerçekten iktidar sorumluluğunu devralma bilinci, isteği, arzusu ve kararlılığı olsa bu şekilde bir seçim beyannamesi veya söylemi geliştirmezler, yani matematiği bildiklerini var sayıyorum. Çünkü geçen gün arkadaşlar bir çalışma yapmışlar. Cumhuriyet Halk Partisinin seçim beyannamesindeki vaatlerini topluyorsunuz 350 milyar lira gibi bir rakam çıkıyor. Bizim yıllık bütçe açığımız 67 milyar lira, 350 milyar liralık bir harcama artışından bahsediyorlar. Ya yaptıkları vaatlerin kamu maliyesine olan etkisini hesap etmiyorlar ya da hesap ettikleri halde 'nasıl olsa iktidara gelme şansımız yok, biz bunları söyleyelim' diye yapıyorlar."

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