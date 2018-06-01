Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonominin üç sacayağının tek elden yönetildiği, koordinasyondan ziyade birbirine senkronize olmuş, karar alma noktasında çok daha hızlı hareket edebilen bir yapı olması lazım." dedi.

Ağbal, TGRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni küresel koşullar içerisinde Türkiye'nin her zamankinden çok daha fazla güçlü bir siyasi iktidara ihtiyacı olduğuna işaret eden Ağbal, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tam da böyle bir konjonktürde gelmesi çok önemli. Bu konjonktürde hükümetin çok daha hızlı karar alması, icraat yönünün kuvvetli olması, ekonomi politikalarındaki uyumun çok daha artması lazım. Yeni dönemde Merkez Bankasının bağımsızlığı aynı şekilde devam edecek. Hükümet olarak bu konuda kararlıyız." diye konuştu.

Ağbal, Merkez Bankasının kanununla belirlenmiş kurumsal ve araç bağımsızlığına sahip olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece ileriye dönük politikaların belirlenmesi noktasında hükümetle ortak politikalar oluşturuyor, ama araç bağımsızlığı bakımından tamamen dışarıda. Ekonomi yönetiminde üç sacayağı var. Reel sektörle ilgili ekonomi birimleri var, finans sektörüyle ilgili ekonomi kurumları var. Kamu sektörüyle ilgili, yani kamu finansmanı sektörüyle ilgili birimler var. Bu üç sacayağının tek elden yönetildiği, koordinasyondan ziyade birbirine senkronize olmuş, karar alma noktasında çok daha hızlı hareket edebilen, toplanıp anında kararlarını verebilen, icraatı anında yapabilen bir yapı olması lazım."