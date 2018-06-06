Maliye Bakanı Naci Ağbal, enflasyonun mayıs ayı itibarıyla yüzde 12,15 olduğunu belirterek, "Tabii bu hiçbir şekilde arzu etmediğimiz seviye. Bununla ilgili gereken her türlü tedbiri alacağız." dedi. Ağbal, NTV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Maliye politikasının, enflasyon görünümüne karşı para politikasına ciddi destek vereceğini ve ekonomi yönetimi olarak şu anda bunun hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Ağbal, yüzde 12,15 oranındaki enflasyonun hiçbir şekilde Türkiye ekonomisine uygun olmadığını ve bu oranın arzu edilmeyen bir seviyede bulunduğunu söyledi. Ağbal, enflasyonla ilgili gereken her türlü tedbiri alacaklarını vurgulayarak, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmelerin de enflasyonu etkilediğini bildirdi. Türkiye'nin, 2016 sonundan itibaren maliyet enflasyonuyla karşı karşıya kaldığına ve petrol fiyatlarının yanı sıra metal fiyatlarındaki yüksek seyrin de etkili olduğuna dikkati çeken Ağbal, "Bugün yüzde 12.15 olarak gördüğümüz enflasyonun önemlice bir kısmının maliyet kaynaklı olduğunu görüyoruz. Maliyet kaynaklı enflasyonun sebeplerini ortadan kaldıracak içsel dinamikleri de harekete geçirmek gerekir diye düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda da bu artışın devam edeceğini biliyoruz ama yıl sonuna doğru tekrar bir azalış trendine girecek. Baz etkilerini de dikkate aldığımız zaman enflasyonun 2017 seviyelerinde kalmasını beklemek gerekir diye düşünüyorum. Bununla ilgili hükümet olarak enflasyonun aşağı çekilmesi noktasında doğru teşhisler yaparak, maliyet enflasyonu kaynaklı faktörleri bertaraf edecek şekilde, vergi indirimleri de dahil olmak üzere tedbirler alacağız. Enflasyon dinamikleriyle tezat oluşturmayacak bir canlılığı sürdürecek ekonomi politikasını önümüzdeki dönemde uygulayacağız." diye konuştu.

Maliye politikasının, maliyet kaynaklı ilave enflasyon gelişmelerinin önünü alacağının altını çizen Ağbal, şöyle devam etti: "Maliye politikası, para politikasındaki sıkılaşmaya paralel olarak sıkılaşacak. Kamu harcamalarına ilişkin bir gözden geçirme çalışması yapılacak. Ayağımızı yorganımıza göre uzatma noktasında bugünün ihtiyaçlarına uygun tedbirler alacağız. Buna karşın yatırım, üretim ve tüketim tarafında ekonominin büyüme dinamikleri ortadan kaldırılmayacak. Harcama alanında alacağımız tedbirlerle oluşturduğumuz alanı, maliyet enflasyonu oluşturan faktörlerin bertaraf edilmesinde vergi politikaları noktasında yapacağımız ayarlamalarla dengeleyeceğiz. Para politikasıyla Maliye politikası bu dönemde tam uyumlu olacak, birbirini destekleyecek. Makro ihtiyati politika tedbirlerinin de gözden geçirilmesine ihtiyaç var. Üç alan birlikte değerlendirildiğinde, enflasyonla ilgili fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın bertaraf edileceğini ve maliyet kaynaklı enflasyonun aşağı çekilmesine de Maliye politikasının güçlü bir destek vereceğini söyleyebiliriz."

Enflasyon sepetindeki ürünlerin vergi düzenlemelerine karşı duyarlılığına, burada yapılacak ayarlamaların enflasyon üzerindeki etkilerine Merkez Bankası ile birlikte çalıştıklarını aktaran Ağbal, "Çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Noterde düzenlenen belgelerin üzerindeki harçlara kadar çalışıyoruz. Gerçekten şu anda en önemli gündemimiz, enflasyonun tek haneli noktalara tekrar çekilmesi." ifadesini kullandı.

\ - "En düşük memur maaşı 3 bin 50 liraya çıkacak" Ağbal, yüzde 6,39 oranındaki 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile yılın ilk yarısı için memurlara verilen yüzde 4'lük zammın aşılmış olacağını anımsatarak, "Haziran ayında gelecek enflasyon verisini de dikkate alarak 1 Temmuz'da yapacağımız yüzde 3,5 zammın üzerine buradan gelen farkı ekleyeceğiz. İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da ilk 6 ayda gerçekleşecek enflasyon yansıtılacak. Kabaca memur maaşlarında yapacağımız her yüzde 1 oranındaki artışın bütçeye maliyeti 2,3 milyar lira. Enflasyon, haziran sonu itibarıyla da yüzde 6,39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 50 liraya, en düşük memur emekli maaşı bin 978 liradan 2 bin 94 liraya, en düşük SSK emekli aylığı bin 570 liradan bin 670 liraya, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı bin 405 liradan bin 495 liraya çıkacak. Tabii bu ay içinde bayram ikramiyesi de gelirlerine yansıyacak. O açıdan hiçbir dönemde memurumuzu, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, yukarı yönlü gelen enflasyon rakamları olduğu gibi maaşlara yansıtılacak. Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa, 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlardaki artışlara yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe gelirlerinin, öngörülen hedefin oldukça üzerinde olacağını belirten Ağbal, bu gelirlerin, sadece vergi gelirlerindeki hesaplamalara göre 20 milyar lira civarında fazla geleceğini söyledi. Ağbal, bütçede aşağı ve yukarı yönlü gelişmeler olabileceğinin altını çizerek, "2016 yılında da 2017 yılında da Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin merkezi yönetim bütçesi kuruşuna kadar tutmuştur, ne dediysek o olmuştur. Bu sene de hedefimiz, yıl sonu itibarıyla bütçedeki öngördüğümüz açık hedefini tutturmak." dedi. Kamu maliyesinde bir miktar sıkılaştırmaya ihtiyaç olduğunu ve öncelikle kamu harcamaları üzerinden çalışma yapılacağını ifade eden Ağbal, şöyle konuştu: "Vatandaşa herhangi bir şekilde etki edecek, özellikle dolaylı vergiler üzerinden bir düzenleme yapılmayacak. Özellikle kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi noktasında da adımlar atacağız. Kamu maliyesinde alacağımız tedbirlerde vatandaşa dönük bir vergi artışı yapılmaması noktasında kararlılığımız var. Önemli olan, harcamalar üzerinde alacağımız tedbirler. Bu tedbirler de ekonominin genel görünümü, beklentileriyle yatırım ve üretim tarafında aksamaya meydan vermeyecek."

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- "Eşel mobilin maliyeti 300 milyon lira" Akaryakıt fiyatlarına yönelik eşel mobil sisteminin sonuçlarını değerlendiren Ağbal, "Bugüne kadar iki defa özel tüketim vergisinde indirim yaptık. 2 Haziran'da petrol fiyatları ve kurlardaki aşağı yönlü etki nedeniyle yukarı yönlü özel tüketim vergisi (ÖTV) artışına gittik. Bugün itibarıyla bakıldığında uygulamaya başladığımız 18 Mayıs'tan itibaren benzinde 19 kuruş, motorinde 17 kuruş, LPG'de 27 kuruş vergi indirimi yaptık. Bu indirimlerin yapıldığı tarihten bugüne kadar oluşan maliyet 300 milyon lira civarında. Her ne kadar 300 milyon liralık kayıp söz konusu olsa da enflasyonun yukarıya gelmesi nedeniyle oluşacak diğer maliyetlerden kurtulmuş olduk." diye konuştu. Ağbal, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 1,5 milyon civarında kamu çalışanını ve emekliyi etkileyeceğini, düzenlemenin bütçeye etkisinin yaklaşık 3,4 milyar lira civarında olacağını aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi kamuda çalışan diğer personele ilişkin de bu çalışmayı değerlendirdiklerini söyledi.