Maliye Bakanı Naci Ağbal, esnafa yönelik teşvik ve desteklere işaret ederek, "Özel halk otobüsü sahibi işletmesi aylık elde etmiş olduğu hasılatın yüzde 1,5'unu eğer KDV olarak öderse, biz artık tek tek faturalara bakmayacağız. Bunun Bakanlar Kurulu kararını çıkaracağız." dedi. Ağbal, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Esnafa yönelik teşvik ve desteklere işaret eden Ağbal, esnafın işletmesine yeni bir işçi alması halinde, 12 ay boyunca sosyal güvenlik primi ve gelir vergisini devletin ödeyeceğini söyledi. Bugün itibarıyla bir işçinin işletmeye maliyetinin 2 bin 486 lira olduğunu belirten Ağbal, söz konusu destekle bu rakamın 883 lirasının karşılanacağına dikkati çekti. Ağbal, "Herhangi bir şekilde esnafımız bir kadın çalışan, bir genç çalışan, bir engelli çalışan istihdam ederse, bu destekten 12 ay değil 18 ay boyunca yararlanacak. Bir de 'bir senden-bir benden' istihdam teşvik paketimiz var. Biraz önce ifade ettiğim aylık 2 bin 486 lirayı bir ay esnafımız, bir ay biz ödeyeceğiz. 1 ila 3 işçi çalıştıran ve imalat yapan bir esnafımız yeni bir genç işçi alırsa, bu gencimiz için ödenecek bu tutarın 1 ayını esnaf yapsın, 1 ayının tamamını biz yapalım. Böylelikle gençlerimiz iş bulmuş olacak." diye konuştu.

Ağbal, basit usulde vergilendirilen esnafın bu yıl 9 bin liraya kadar elde edeceği kazançtan vergi alınmayacağını aktararak, yaklaşık 550 bin civarında basit usul mükellefinin bu düzenlemeden yararlanmasını beklediklerini söyledi. İş kuran gençlere de vergi ve BAĞKUR prim desteği sağlanacağını bildiren Ağbal, "Ben bütün gençleri teşvik ediyorum, okuldan mezun olmuş, işini kursun, 1 yıl boyunca 8 bin 400 lira ödemesi gereken BAĞKUR primini devlet olarak biz üstleniyoruz, ayrıca 75 bin liraya kadar kazancından da vergi almıyoruz." ifadesini kullandı.

\ - "Aracını yenileyene ÖTV teşviki" Arabasını yenilemek isteyen şoför esnafına dönük özel tüketim vergisi (ÖTV) teşvikinin 2019'un Haziran ayına kadar devam edeceğine de işaret eden Ağbal, "Bugüne kadar 53 bin 347 esnafımız bu kapsamda aracını yeniledi. Bugün 35 bin 139 taksici esnafımız arabasını, 5 bin 791 esnafımız dolmuşunu, 574 esnafımız otobüsünü, 11 bin 843 esnafımız kamyonunu yenilemiş. Bugüne kadar almaktan vazgeçtiğimiz vergi tutarı 1 milyar lirayı aşmış. Vatandaşımız bu kampanya dahilinde ÖTV ödemeden aracını yenilesin. Kampanya devam ediyor, bütün esnafımız şu anda bu uygulamadan yararlanabilir." dedi.

Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel halk otobüslerine yönelik müjdelerine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bir tanesi, özel halk otobüsü sahiplerinin talep ettiği katma değer vergisi konusuydu. Bunu Maliye Bakanlığı olarak otobüsçü esnafımızla çalıştık. Bugün özel halk otobüsü sahibi işletmesi aylık elde etmiş olduğu hasılatın yüzde 1,5'unu eğer KDV olarak öderse, biz artık tek tek faturalara bakmayacağız. Bunun Bakanlar Kurulu kararını çıkaracağız. Bundan sonra artık özel halk otobüsü işletmeciliği yapan işletmelerimiz, kardeşlerimiz her ay bilecekler ki ben şu kadar vergi ödeyeceğim. Hasılatları neyse onun yüzde 1,5'unu ödeyecek. İkinci müjdemiz bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. AK Parti söz vermişse sonra değil, hemen yapar. Özel halk otobüsleri ücretsiz yolcu taşımaları halinde biz onlara destek veriyoruz. Ankara ve İstanbul'da bin lira olan bu ödemeyi bin 330 liraya çıkarttık. 800 lira olan diğer büyük şehirlerdeki ödeneği bin liraya çıkardık, 650 lira olan ödeneği de 800 liraya çıkarttık. Yani özel halk otobüsü işletmeciliği yapan kardeşlerimizin aldıkları destek ödemesini yüzde 33 arttırdık. Temmuz ayının başından itibaren alacaklar."

Kolaylaştırılmış tecil uygulamasını da anımsatan Ağbal, "Artık esnafımız dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğünde hiç endişe etmesin, gitsin vergi dairesine, en önce elini uzatan vergi dairesi olacak, ödemelerini zaman yayacağız. Normalde kolaylaştırılmış tecilde 5 yıla kadar taksit imkanı var. Yeter ki esnafımız tekrar ayağa kalksın, tekrar işine gücüne dönsün." diye konuştu. Ağbal, yeniden yapılandırma uygulaması kapsamında Maliye Bakanlığı olarak bugüne kadar 771 bin 346 başvuru aldıklarını belirterek, yapılandırmanın esnaf için çok cazip koşullar içerdiğini söyledi. Esnafın yapılandırma avantajını bir örnekle açıklayan Ağbal, "Diyelim ki bir esnafın 26 Ocak 2014 tarihli KDV borcu var, yaklaşık 3,5 yıldır bu parayı ödememiş. 100 bin liralık borç, 172 bin liraya gelmiş. Peşin öderse, bu rakam 101 bin 545 liraya düşüyor. Yani neredeyse ana parayı ödeyip çıkıyor. İki taksitte öderse yine bu 172 bin lira, 107 bin 725 liraya düşüyor. Peki, esnafımız ‘ben 18 taksitte ödemek istiyorum’ dediğinde ne olacak? 18 taksitle ödemek istediğinde, iki ayda bir ödeme olacağı için 36 ayda ödeyecek. Bu durumda ödeyeceği tutar 172 bin liradan 127 bin liraya düşüyor, nereden bakarsanız bakın orada da yine aşağı yukarı 45-50 bin lira arasında bir indirim alıyor." ifadelerini kullandı.