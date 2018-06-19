Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomide yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Yeni dönemin gereklerine uygun olarak ekonomi politikalarında da yeni bir modele geçeceğiz. Küresel ekonomi neyi gerektiriyorsa onu yapacağız ama üretimi önceliklendireceğiz. Üretimden asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Ağbal, OSTİM Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, adeta bir KOBİ kenti haline gelen OSTİM'in Ankara ve Türkiye sanayisine ciddi değer kattığını, uluslararası bir markaya dönüştüğünü söyledi.

Bölgedeki kümelenme çalışmalarını yakından izlediklerini ve desteklerini anlatan Ağbal, bunun yerli ve milli üretim kabiliyetlerinin ve kapasitesinin oluşturulmasında önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Son 16 yıldır AK Parti hükümetleri olarak ülke ekonomisinin büyümesi ve refahının artması için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Ağbal, bu dönemde ekonomi politikalarında izledikleri doğru çözümler ve politikaların Türkiye'yi bölgede bir çekim merkezi haline getirdiğini ifade etti.