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Maliye Bakanlığı 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

Maliye Bakanlığı 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak

Maliye Bakanlığı sınavla 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak.

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının sınav duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 500 vergi müfettiş yardımcısı alımı için sınav açıldı.

Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos'ta Ankara'da 4 oturumda yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar, Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak.

Sınav başvuruları 2 Temmuz'da başlayacak, 20 Temmuz saat 17.30'da sona erecek. Adaylar, giriş sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki formu doldurarak başvurabilecek.

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Maliye Bakanlığı resmi gazete vergi müfettiş yardımcısı

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