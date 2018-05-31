Bunların arasında Aile Hekimliği harcamalarının yer aldığına dikkat çekilerek, bu kapsamda 24,5 milyar lira harcama yapıldığı, 2018 Ocak-Nisan döneminde ise 2 milyar 368 milyon lira harcandığı belirtildi. Aile Hekimliği programıyla, bugün itibarıyla 25 bin 846 Aile Hekimliği birimi ile 81 ilde sağlık hizmeti verildiğinin altı çizilerek, vatandaşlar tarafından yıllık 235 milyon Aile Hekimliği ziyareti yapılarak, sağlık hizmeti alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 2013-2017 döneminde, Merkezi Yönetim Bütçelerinde yer alan "Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler" tertibinden yapılan 39 milyar 967 milyon liralık harcama kalemleri açıklandı.

Maliye Bakanlığınca, basına yansıyan bütçeye ilişkin değerlenlendirmeler üzerine, "Danışman sıfatı kullanılarak bütçe ile ilgili kamuoyuna yapılan açıklamalar gerçek dışı, yalan ve cahilcedir" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan "Engelli Bireylere Verilen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmeti Harcamaları" kapsamında da bütçenin aynı tertibinden söz konusu dönemde 8,6 milyar lira, 2018 Ocak-Nisan döneminde ise 726 milyon lira harcama yapıldığı, bu hizmetlerden 354 bin vatandaşın yararlandığı bildirildi.

Söz konusu kalemden 2013-2017 döneminde 540 milyon liralık, 2018 Ocak-Nisan döneminde ise 113 milyon liralık "Özel Kuruluşlarda Engelli Bakımı Hizmeti Harcamaları" yapıldığı ve 15 bin 497 engelli vatandaşın bu hizmetten yararlandığı belirtildi.

Söz konusu tertip kapsamında yapılan diğer harcamalar ise şöyle sıralandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2014 yılından itibaren başlatılan özel okul eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2,7 milyar lira 2018 Ocak-Nisan döneminde ise 357 milyon lira harcama yapılmıştır. Bu kapsamdaki desteklerden hali hazırda 344 bin öğrencimiz faydalanmaktadır. Milli Savunma Bakanlığına bağlı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına NATO petrol hattının işletme ve bakımı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ve madeni yağ sevkiyatı hizmeti karşılığında 1 milyar lira, 2018 Ocak-Nisan döneminde ise 55 milyon lira harcama yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavların organizasyonu kapsamındaki hizmet alımlarına ilişkin olarak 869 milyon lira, 2018 Ocak-Nisan döneminde ise 8 milyon lira harcandı. Merkezi Yönetim Bütçesine dahil tüm kamu idarelerinin 2013-2017 yılları arasında yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği çeşitli hizmet alımları için 1 milyar 758 milyon lira, 2018 Ocak-Nisan döneminde ise bu kapsamda 92 milyon lira harcama gerçekleştirildi. Bu harcamalar, 210 kamu idaresinin düşük tutarlı çok farklı hizmetlerini ihtiva etmektedir."