Maliyeden Hazine arazilerini kullananlara müjde

DENİZ ÇİÇEK - Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım'a kadar başvuru ve ödeme imkanı sunduklarını bildirdi.

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların yıllarca süren mülkiyet sorununu 2012'de çıkardıkları ve kamuoyunda "2B Yasası" olarak bilinen düzenlemeyle çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Bu kapsamda, 2B kapsamında satışı mümkün 519 bin taşınmazın 10,7 milyar lira bedelle satıldığını ve bunun 7,8 milyar lirasının tahsil edildiğini belirten Ağbal, "728 bin vatandaşımıza tapularını verdik. Böylece 2B arazilerine ilişkin yıllardır çözülemeyen sorunu çözdük ancak bu süreçte bazı vatandaşlarımız süresi içinde başvurusunu yapamadı, bazıları da tanınan sürede ödemesini gerçekleştiremedi. Şimdi bu vatandaşlarımıza yeni bir fırsat sunuyoruz." dedi.

Ağbal, 2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara 30 Kasım'a kadar başvuru imkanı getirdiklerini aktararak, "Diğer taraftan, başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için satın alma hakkını kaybedenlere de 30 Kasım'a kadar ödeme hakkı sunduk." diye konuştu.