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Malkara Et Kombinası törenle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin 35 milyon liraya yaptığı, Trakya'nın en büyüğü olan Malkara Çavuşköy Et Kombinası törenle açıldı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin 35 milyon liraya yaptığı, Trakya'nın en büyüğü olan Malkara Çavuşköy Et Kombinası törenle açıldı.

Malkara'nın Çavuşköy Mahallesi Ballı Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Malkara Et Kombinası'nın açılışına CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile davetliler katıldı. Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Bülent Doğan, "Açılışını yaptığımız tesis Trakya'nın en büyük, Türkiye'nin de ikinci en büyük et kombina tesislerinden biri olarak üretimdeki yerini alacaktır. Tesisin inşaatına 2017 yılı Mart ayında başlandı. Maliyeti ise 35 milyon Türk Lirası'dır. Tesisimiz günlük 600 küçükbaş hayvan, 400 büyükbaş hayvan kesimi yapabilecek, tüm hijyen şartlarını sağlayan modern bir tesistir" dedi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ise tesisin ilçe ve Trakya bölgesinin ekonomik anlamda kaderini değiştireceğini belirterek, "Hayvancılıkla geçimini sağlayan hemşehrilerimiz de daha hızlı, daha rahat ve daha kaliteli hizmet alacak. İlçemize, bölgemize ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak. Hayvancılıkla uğraşacak vatandaşlarımızı rahatlatacak, Trakya bölgemizin en büyük et entegre tesisini açacağız" diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tesisin 'Kırsal Kalkınmayı Destekleme ve Hayvancılığı Geliştirme' projeleri kapsamında en büyük yatırımlarından biri olduğunu söyledi. Tekirdağ'ın tarım ve hayvancılıkta önde gelen illerden biri olduğunu ifade eden Albayrak, "Tekirdağ tarım ve hayvancılığın Türkiye'deki başkentidir. Türkiye'de üretilen buğdayın 20'de 1'i, ayçiçeğinin yüzde 33'ü, kanolanın yüzde 66'sı, arpanın yüzde 3'ü, üzümün yüzde 2'si burada üretiliyor. Türkiye'nin buğday üretimi dekar başına ortalama 251- 270 kilogram iken, ilimizde 510 kilograma ulaştık. Bu sayısal veriler Tekirdağ'ın tarımsal üretimde, ülke ekonomisinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz tesis Trakya'nın en büyük, Türkiye'nin ise ikinci büyük et kombinasıdır. Projede 9 bina ve 1 arıtma tesisi yer almaktadır. İnşa ettiğimiz tesiste et kombinası binası, idari bina, sosyal tesis binası, güvenlik binası, yakma binası, gübre deposu, trafo binası, su deposu ve kantar binası bulunuyor. Malkara Çavuşköy Et Kombinası'nı hizmete sunarak besicilerimiz için bir katma değer sağlamış oluyoruz. Besicilerimiz emek ve alın terinin karşılığını alacaklar. Bu dev yatırım bölgemizdeki et üretimine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Konuşmaların ardından Malkara Çavuşköy Et Kombinası'nın açılışı gerçekleştirildi.

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