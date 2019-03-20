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Malkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi törenle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yapımı tamamlanan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, törenle hizmete açıldı.

Malkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi törenle açıldı

Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yapımı tamamlanan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, törenle hizmete açıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı, Çınaraltı Sulama Kooperatifi'nin ortak projesi ile Çınaraltı Göleti Toplu Damlama Sulama Tesisinin su dağıtım ağına ait enerji maliyetinin düşürülmesi amacıyla yapılan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi törenle açıldı. Açılışa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile davetliler katıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, "Malkara'da hayata geçirdiğimiz Güneş Enerji Sistemi'nde her biri 270 kilowatt gücünde 378 adet panel bulunuyor. Malkara'nın iklimi dikkate alındığında günde 200 ile 600 kilowatt saat enerji, yılda da 150 megawatt elektrik üretebilecek. Güneş enerji sisteminden yılsonunda elde ettiğimiz gelir ile çiftçilerimizin elektrik harcamalarında kullanacağız" dedi. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de tesisin hizmete girmesiyle birlikte çiftçilerin elektrik giderini, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile karşılayacaklarını söyledi.
Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un "Çınaraltı mahallemizin kapalı sistem sulama projesindeki en büyük girdi olan enerji maliyetini güneş enerjisi panelleri neredeyse yüzde 95 oranında aşağı indirecek" diye konuştuğu törende Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak şunları kaydetti:
"Burada üretilen enerji, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan abonelik vasıtasıyla ulusal dağıtım ağına aktarılacak ve yılsonunda mahsuplaşma yoluna gidilecektir. Toplu Damla Sulama Sistemi'nin kurulmasıyla çiftçilerimiz sulama faaliyetlerini daha modern yöntemlerle yapabilecekleri gibi, buğday ve ayçiçeğinin yanı sıra katma ekonomik değeri daha yüksek tarım ürünlerini yetiştirme imkanına kavuşacaktır. Ayrıca yıl içerisinde birden fazla ürün yetiştirilebilecek olması çiftçilerimizin ekonomik gücünü ve tarım alanında istihdam olanaklarını arttıracaktır. Beş temel vizyonumuzdan biri olan tarım ve hayvancılık vizyonumuz kapsamında böyle bir projeyi hayata geçiriyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kırsal kalkınmaya ve tarım, hayvancılık alanındaki üretimi artırmaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra de devam edecek."

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Malkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi törenle açıldıMalkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi törenle açıldıMalkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi törenle açıldıMalkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi törenle açıldı

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