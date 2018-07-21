FİNANS

Malta bayraklı lüks yata 220 bin litre yakıt ikmali

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2018 21:12 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli motoryata 8 tankerle yakıt ikmali yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli motoryata 220 bin litre yakıt ikmali gerçekleştirildi.

Malta bayraklı yat, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı. Ana acenteliğini Sky Marine'nin yaptığı 106 metre uzunluğundaki motoryata 8 tankerle 220 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı.

Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu belirtilen yatın, 1997'de Türkiye tersanelerinde üretildiği, bir süre önce de tamir ve modernize işleminden geçirilerek yeniden denize indirildiği ifade edildi.

Lüks yatın, Malta'ya hareket edeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ikmal Motoryat muğla tanker yakıt

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