FİNANS

Mama makineleri İstanbul'da yaygınlaşıyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 11:16 | Son Güncelleme

Vodafone Zeytinburnu İstasyon Mağazası'nın önüne kurulan ve büyük ilgi gören ilk makinenin ardından Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Göktürk ve Sultanbeyli olmak üzere İstanbul’da 5 noktada daha mama makineleri kuruldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği Yarını Kodlayanlar projesine katılan Kayserili öğrencilerin sokak hayvanları aç kalmasın diye geliştirdikleri mama makineleri İstanbul genelinde yaygınlaşıyor.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Zeytinburnu İstasyon Mağazası önüne yerleştirilen ilk makinenin ardından Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Göktürk ve Sultanbeyli olmak üzere 5 noktada daha mama makineleri kuruldu. Kodla çalışan mama makinesi ile sokak hayvanlarını beslemek için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Yarını Kodlayanlar projesi katılımcısı çocukların geleceğin dili kodlamayı sosyal sorunlara çözüm bulmak amacıyla kullandıklarını belirtti.

Süel, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında verdiğimiz kodlama eğitimlerinde çocuklarımız programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturup kendi oyunlarını üretebiliyor. Projemize Kayseri’den katılan çocuklarımız, sokaktaki hayvanlara herkes yardım edebilsin, sokak hayvanları mamaya her an kolaylıkla erişebilsin diye kodla çalışan bir mama makinesi fikri geliştirdiler, biz de bu fikri hayata geçirdik. #BuMamaBenden etiketli atılan tweet ile çalışacak şekilde kodlanan ilk makineyi, pilot olarak seçtiğimiz Vodafone Zeytinburnu İstasyon Mağazamızın önüne kurduk.

Çocuklarımızın öğrendikleri kodlamayı böyle hayata değer katan bir fikir için kullanmaları mutluluk ve gurur verici. İlk mama makinemiz o kadar büyük ilgi gördü ki 250 binden fazla tweet atıldı. Şimdi de Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Göktürk ve Sultanbeyli olmak üzere 5 mağazamızın önüne daha mama makineleri kurduk. Projeyi İstanbul dışına da yaygınlaştırmak istiyoruz."

PARTNER16 yaşında ama satın alamayacağı şey yok! Servetin böylesi16 yaşında ama satın alamayacağı şey yok! Servetin böylesi
TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyorTOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor
18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Vodafone Vakfı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Otomobil sahipleri kışlık bakımlara dikkat! 10 bin lira zarar çıkabilir

Otomobil sahipleri kışlık bakımlara dikkat! 10 bin lira zarar çıkabilir

Dolar ne kadar?7 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar?7 Aralık dolar kuru yorumları

Vatandaşlık kanununda değişiklik

Vatandaşlık kanununda değişiklik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.