Mamut Art Project 18 bin ziyaretçi ağırladı

Mamut Art Project’in bu yılki jürisinde sanatçı Memed Erdener, koleksiyoner Ari Meşulam, küratör ve yazar Aslı Seven, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu ve son olarak Pi Artworks’ün kurucusu Yeşim Turanlı yer aldı.

Güncel sanatta umut vadeden sanatçılar için benzersiz bir keşif alanı sunan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen Mamut Art Project’in 7'nci edisyonunda bin 350 başvuru arasından seçilen 49 sanatçının 600’den fazla eseri sergilendi. Beş gün boyunca ziyaretçilerin katılımına açık olan Mamut’u, bu yıl 18 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Akkök Holding’ten yapılan açıklamaya göre, Sanat kariyerinin başındaki bağımsız sanatçıların çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project, yedinci yılında heyecan veren seçkisi ve yepyeni sergi alanı tasarımıyla dikkati çekti.

İSTANBUL (AA)- Güncel sanatta umut vadeden sanatçılar için keşif alanı sunan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen Mamut Art Project’in 7'nci yılında bin 350 başvuru arasından seçilen 49 sanatçının 600’den fazla eseri sergilendi.

- Mamut’ta yepyeni sergi alanı tasarımı

Mamut Art Project 7. senesinde ziyaretçilerini yepyeni bir sergileme alanı tasarımı ile karşıladı. Sergileme alanı aynı zamanda Mamut’ta yer almış iki genç mimar Ceren Özşahin (MAP’17) ve Zeynep Tümertekin’in (MAP’19) tarafından baştan tasarlandı. Yeni tasarım ile Mamut, stant odaklı konseptinden çıkarak sanatçılara işlerini daha iyi sunma fırsatı sağlayan sergi alanına kavuştu.

Sergilenen işlerin kendini daha iyi gösterdiği, sanatseverlerin rahat bir şekilde işleri inceleme fırsatı buldukları tasarım, ziyaretçilerden övgü aldı. Mamut Art Project, yeni programı Mamut SHOTS ile Burçak Bingöl, Erdil Yaşaroğlu, Kürşat Başar, Mirgün Cabas, Memed Erdener, Tuğçe Tuna ve Tuğrul Tülek’i konuk olarak ağırladı. Katılımcıların eşlik ettiği, kısa hikayelerin paylaşıldığı konuşma programı, tüm dinleyicilere motivasyon ve ilham verici oldu.

Çocukları sanatla buluşturma imkanı sunan Mamut Art Project, The Nest iş birliği ile Mamut Çocuk Atölyeleri’nde etkileyici, eğlenceli ve keşfetmeye yönelik bir atölye programında minik misafirleri ağırladı. Yaratıcılıktan ilham alarak oluşturulan alanlarda çocuklar; yeni keşifler yaptı. Ayrıca, PACE Çocuk Sanat Merkezi iş birliği ile yapılan Okul Gezileri’nde Barış Karayazgan liderliğinde, 450’yi aşkın öğrenciye tur gerçekleştirildi.

2016’dan beri Mamut kapsamında yer alan Mamut Performansları programında bu yıl için seçilen sekiz performans; izleyenleri oyun oynamaya, dilek dilemeye, dans etmeye ve değişime tanık olmaya dahil etti. Alternatif sanat inisiyatifi Krüw bu yıl, masal klasiklerini ve onların unutulmaz kahramanlarına yer verdi. Serigrafi baskı tekniğiyle hazırlanan çalışmalar, Masalz by Krüw sergisiyle ziyaretçilerle buluştu.

