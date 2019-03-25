Mamut Art Project, 3-7 Nisan'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Mamut Art Project, Akkök Holding ana sponsorluğunda 3-7 Nisan'da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek.

Mamut Art Project'ten yapılan açıklamaya göre, güncel sanatta umut vaat eden sanatçılar için benzersiz bir keşif alanı sunan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, bu yıl 3-7 Nisan'da KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek.

Mamut'un 7. edisyonunda, bin 350 başvuru arasından seçilen 50 sanatçının 600'den fazla eseri sergilenecek. Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, alanında uzman isimlerden oluşan jüri üyelerinin başvurular arasından belirlediği sanatçılara disiplinler arası bir paylaşım ve sergileme imkanı sağlıyor.

Bu yıl etkinlik, sanatseverleri Mamut sanatçıları Ceren Özşahin ve Zeynep Tümertekin'in tasarlayacağı yeni bir sergi alanı karşılayacak.

- Mamut Shots'ta özel hikayeler

Motivasyon, kolektif güç, farkındalık, cesaret, ilk adım, üretken olma gibi kavramları, tek dozluk konuşmalara dönüştüren Mamut Art Project, bu yıl "Mamut Shots" adı altında Art Unlimited Genel Yayın Yönetmeni Merve Akar Akgün iş birliğinde gerçekleşecek heyecan verici bir konuşma serisi sunmaya hazırlanıyor.