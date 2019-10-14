Manavgat susamı verimiyle yüz güldürüyor

AYŞE YILDIZ/FATİH HEPOKUR - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasadına başlanan susamdaki verim artışı çiftçileri sevindirdi. Osmanlı Devleti'nin tapu tahrir defterlerinde de adı geçen Manavgat susamının hasadı devam ediyor. Geçen yıl 6 bin dönüm arazide ekilen susamdan 3 bin ton civarında ürün elde edildi. Devlet destekleriyle de bu yıl 10 bin dönüm alana ekilen susamdan, 7 bin ton ürün alınması bekleniyor. Mayıs ve haziranda buğday ve karpuz hasadının ardından ikinci mahsül olarak ekilen susam, çiftçinin hummalı çalışmalarının ardından tüketime sunuluyor. Elleri nasırlı kadınların topladığı susamlar, bir hafta desteler halinde yerde bekletilip, daha sonra kümeler halinde kurutuluyor. Sopalar yardımıyla dövülerek tomurcuklarından dökülen susam, eleklerden geçirilerek komisyonculara satılıyor. "Manavgat susamı"nın coğrafi işaret alması için Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından, Türkiye Patent Enstitüsüne yapılan başvuru kabul edildi. - "Ekim alanları genişliyor" Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da Manavgat susamının aroması ve yağ oranıyla dünyadaki susamlar arasında ayrı özelliği olduğunu, coğrafi işaretinin de alınacağını söyledi.

Geçmişte saray sofralarını süsleyen susamın üretim alanlarının genişlemeye başladığını değinen Çandır, "En önemli unsurumuz, susam ekilecek alanların birleştirilerek ortak ekim dikim yapılması, makineleşerek bir toplama şekline dönüştürülmesi. İnşallah yakında coğrafi işareti de alınacak. Bizim tarlaları fiziki olarak değil ama işletim olarak bileştirerek, üretim alanlarımızı geniş alanlara yaymamız gerekiyor." diye konuştu. - "Yağ oranı çok yüksek" MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ise Türkiye'de 150 bin ton susam tüketildiğini, bunun 30 bin tonunun yerli olduğunu, 120 bin tonunun ithal edildiğini dile getirdi. İthal susama karşı savaş açtıklarını vurgulayan Boztaş, Manavgat susamının ilçenin toprak yapısı ve mikro klima özelliğinden tadı, yağı ve aromasıyla ithal susamdan çok farklı olduğunu bildirdi. Normal susamın yağ oranının yüzde 40-48, Manavgat susamının ise yüzde 58-62 olduğuna işaret eden Boztaş, artık yerli üretimde artış olduğuna dikkati çekti. Manavgat susamının tarihi özelliği olduğuna değinen Boztaş, "Manavgat susamı Osmanlı saray mutfağını da süslemiş. Osmanlı'da 1400'lü ve 1500'lü yıllarda müsellem ve tapu tahrir defterlerindeki kayıtlara göre, ilçede o yıllarda 22 tahinhane olduğu yer alıyor." dedi.