FİNANS

Manchester United yatırımcısını üzdü, Benfica sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

Dünyanın önde gelen halka açık 9 futbol kulübünden 7'si yılın ilk yarısında yatırımcısına kazandırırken, 2'si kaybettirdi - Yılın ilk 6 ayında Manchester United FC'nin hisseleri yüzde 4,7 değer yitirdi - Portekiz kulübü SL Benfica'nın hisseleri, yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 84,6 kazandırdı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Dünyanın önde gelen halka açık 9 futbol kulübünden SL Benfica, Juventus FC, AFC Ajax, Olympique Lyonnais, Borussia Dortmund, AS Roma ve SS Lazio yılın ilk yarısında yatırımcısına kazandırırken, Manchester United FC ve Celtic FC kaybettirdi.

Dünyanın en değerli marka değerine sahip ilk 50 futbol kulübü arasında yer alan, halka açık 9 futbol kulübünden 7'sinin hisseleri yılın ilk 6 ayında yatırımcısının yüzünü güldürdü. 2 futbol kulübü ise ilk yarıda yatırımcısını üzdü.

2017 ve 2018'de en değerli futbol kulübü olan, bu yıl ise ikinci sıraya gerileyen Manchester United FC'nin hisseleri yılın ilk 6 ayında yüzde 4,7 değer kaybetti. Kulübün 2018'de 1 milyar 895 milyon dolar olan marka değeri de bu yıl 1 milyar 651 milyon dolara düştü.

İskoçya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Celtic FC ise ilk yarıda yatırımcısına yüzde 1,8 kaybettirdi.

- SL Benfica'dan dikkati çekici performans

159 milyon dolarlık marka değeri bulunan Portekiz kulübü SL Benfica, yılın ilk yarısında hisse senedi piyasalarında dikkati çekici bir performans sergiledi.

Kulübün hisseleri, ilk 6 ayda yatırımcısına yüzde 84,6 kazandırdı.

- İtalyan kulüpleri yatırımcılarına kazandırdı

İtalyan kulüpleri Juventus FC, AS Roma ve SS Lazio, yılın ilk yarısında yatırımcılarına kazandırdı. Juventus FC'nin hisseleri yüzde 39,2, AS Roma'nın hisseleri yüzde 2,4, SS Lazio'nun hisseleri yüzde 1,8 artış kaydetti.

Jevuntus FC'nin 680 milyon dolar, AS Roma'nın 291 milyon dolar ve SS Lazio'nun 144 milyon dolar marka değeri bulunuyor.

202 milyon dolarla en değerli marka değerine sahip olan ve ilk 50 futbol kulübü arasında yer alan Olympique Lyonnais'in hisseleri ilk yarıda yüzde 19,5 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde AFC Ajax yatırımcısına yüzde 27,1, Borussia Dortmund ise yüzde 3,9 kazandırdı.

AFC Ajax'ın 190 milyon dolar, Borussia Dortmund'un da 598 milyon dolar marka değeri bulunuyor.

Dünyanın en değerli marka değerine sahip ilk 50 futbol kulübü arasında yer alan halka açık 9 futbol kulübün yılın ilk yarısındaki hisse performansları şöyle:

Futbol kulübü İlk yarıyıl hisse performansı (yüzde) SL Benfica 84,6 Juventus FC 39,2 AFC Ajax 27,1 Olympique Lyonnais 19,5 Borussia Dortmund 3,9 AS Roma 2,4 SS Lazio 1,8 Celtic FC -1,8 Manchester United FC -4,7

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Anahtar Kelimeler:
Benfica Hisse senedi piyasaları Juventus Manchester United

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