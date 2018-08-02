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Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Andırın ilçesinde dağıtılan 43 manda, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu.

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

İskender ZENGİN/ ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Andırın ilçesinde dağıtılan 43 manda, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik ile birlikte Andırın'ın Altınyayla Mahallesi'nde orman köylülerine dağıtılan mandaları yerinde gördü. Orköy kapsamında Altınyayla Mahallesi'nde 43 mandanın dağıtıldığını belirten Alpaslan Altındaş, "Orman Köylümüzün kalkınması kapsamında yaptığımız çalışmalar kapsamında dağıtımını yaptığımız mandalar, hem neslinin tükenmesini önlemek, hem de orman köylüsüne gelir kapısı sağlamak" diye konuştu.
'GELİR KAPIMIZ OLDU'
Altınyayla Mahallesi Muhtarı Cuma Gürbüz de mahallede mandanın nesli tükendiğini ancak Orköy sayesinde yeniden canlandığını ifade ederek Alpaslan Altındaş'a teşekkür etti.
Manda sahipleri ise projeden memnun olduklarını belirterek, "Mandanın nesli mahallemizde tükenmişti ancak yeniden canlandıracağız. Bizler için büyük bir gelir kapısı oldu ayrıca neslinin de devamı için bu tür kredileri yeniden istiyoruz. İlk önce temkinli yaklaşmıştık ancak bu endişemiz sona erdi. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
21 HEKTARLIK BAL ORMANI
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Andırın'ın Geben Mahallesi'nde de bal ormanı oluşturdu. 21 hektar alanda 6 çeşit akasya, badem, alıç, kestane, at kestanesi ve ıhlamurdan oluşan 14 bin 100 fidanla oluşturulan bin arı kovanının konulabileceği bal ormanını da gezen Alpaslan Altındaş, ormana bırakılan ilk kovanların sahibiyle de sohbet etti.

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Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı olduMandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı olduMandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı olduMandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

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