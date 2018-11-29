FİNANS

Mandalinada çiy etkisi

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 10:36 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen mandalina üretim merkezi İzmir'de, çiy yüzünden ürün kaybı yaşanıyor - SEFEKO Başkanı Ahmet Sayayer: - "Çiy, sabah güneş ışığını görünce mandalina üzerinde siyah bir leke bırakıyor. Şu anda ürün kaybımız yüzde 30 seviyelerinde"

İZMİR (AA) - İzmir'de satsuma türü mandalinada çiy nedeniyle yüzde 30'a varan ürün kaybının yaşandığı bildirildi.

Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (SEFEKO) Başkanı Ahmet Sayayer, mandalinada sezonun çok iyi başladığını ancak son 10 günde hava koşulları nedeniyle sıkıntı yaşandığını söyledi.

Sezon başında ürünün kalitesi ve lezzetinin çok iyi olduğunu aktaran Sayayer, "Ancak son 10 günde havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak gitmesi ve gecenin çiyli olması yüzünden birtakım sıkıntılar yaşadık. Bu çiy sabah güneş ışığını görünce mandalina üzerinde siyah bir leke bırakıyor. Şu anda ürün kaybımız yüzde 30 seviyelerinde. Bu oranın yükselmesinden korkuyoruz. Hasadımız ocak ayına kadar devam edecek." dedi.

Kabuktaki kararmanın meyvenin içini ve lezzetini etkilemediği ifade eden Sayayer, ürünün, kararmasından dolayı pazar değerini kaybettiğini belirtti.

- "Kredi borçları 1 yıl ertelensin"

Sayayer, yaşanan olumsuzluğa rağmen ürün bol olduğu için ihracat pazarının durumdan çok etkilenmeyeceğini vurgulayarak, "Biz destek verin de demiyoruz. Bu doğa olayı buna yapacak bir şey yok. Biz sadece üreticilerimizin kredi borçlarının bir yıl ertelenmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Mandalina üreticisi Kadir Damcı, önceki yıllarda da benzer durumun yaşandığına ancak verim kaybının bu yıl gibi yüksek olmadığına dikkati çekti.

Çiyin sigorta kapsamına girmediği bilgisini veren Damcı, "Mevcut durumda sadece maliyetleri karşılayabiliriz. Seneye yapacağım masrafları ise krediyle karşılayacağız. Bütün ricamız çiftçinin kredi borcunun bir yıl ertelenmesi." ifadelerini kullandı.

PARTNERModern zamanların prensesiyle tanışınModern zamanların prensesiyle tanışın
Ekonomik güven endeksi Kasım’da yüzde 9.1 arttıEkonomik güven endeksi Kasım’da yüzde 9.1 arttı
Fed'den yeni faiz arttırım kararı!Fed'den yeni faiz arttırım kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mandalina rekolte üretim

En Çok Okunan Haberler

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

SGK'dan vatandaşa 30 Kasım uyarısı

SGK'dan vatandaşa 30 Kasım uyarısı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sanayi İşgücü Girdi Endeksi son çeyrekte düştü

Sanayi İşgücü Girdi Endeksi son çeyrekte düştü

Narenciye üreticilerinden Rusya'ya tepki

Narenciye üreticilerinden Rusya'ya tepki

İstanbul Havalimanı'na Türkiye'nin en büyüğünü açacak

İstanbul Havalimanı'na Türkiye'nin en büyüğünü açacak

Ekonomik güven endeksi Kasım’da yüzde 9.1 arttı

Ekonomik güven endeksi Kasım’da yüzde 9.1 arttı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.