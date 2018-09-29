Mandalinada yüksek verim sevinci

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Ege'nin dünyaca ünlü satsuma türü mandalinasında geçen seneye göre verimin yüksek olması, hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sevindiriyor.

Türkiye'nin önde gelen mandalina üretim merkezlerinden İzmir'de yetişen ve önemli ihraç ürünleri arasında yer alan satsuma türü mandalinanın hasadına sayılı günler kaldı.

Seferihisar Mandalina Birliği Başkan Vekili Ali Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satsuma türü mandalinanın toplanmasına kısa bir süre kaldığını, bu ürünün 10-15 Ekim'de piyasaya gireceğini belirtti.

Geçen yıl çiçeklenme döneminde etkili olan soğuk havanın mandalinadaki rekolteyi düşürdüğünü anımsatan Özay, "Geçen yıl rekoltemiz 50 bin tondu. Bu yıl ise 150 ila 200 bin ton arasında narenciye bekliyoruz. Geçen yıl rekolte yüzde 30'du, bu yıl ise ağaçlarımız yüzde 100 dolu." diye konuştu.

Özay, bölgede yetişen mandalinanın büyük bir kısmının ihraç edildiğini, bu yılki ürünlerin kalitesinin de ihracat için çok uygun olduğunu ifade etti.

Ürünleri başta Rusya, Ukrayna, Almanya ve Polonya olmak üzere birçok ülkeye gönderdiklerini dile getiren Özay, bütün firmaların ortak hedefinin ihracatı artırmak olduğunu kaydetti.