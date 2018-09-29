FİNANS

Mandalinada yüksek verim sevinci

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen mandalina üretim merkezlerinden İzmir'de verimin geçen yılın üzerinde olması hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sevindirdi - Seferihisar Mandalina Birliği Başkan Vekili Ali Özay: - "Geçen yıl rekoltemiz 50 bin tondu. Bu yıl ise 150 ila 200 bin ton arasında narenciye bekliyoruz" - Seferihisar Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Gülbağ: - "Mandalinamızın kalitesi bu yıl daha güzel, ağaçlarımız daha bakımlı. İnşallah iyi fiyatlarla çiftçilerimiz ürünlerini değerlendirmek istiyor"

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Ege'nin dünyaca ünlü satsuma türü mandalinasında geçen seneye göre verimin yüksek olması, hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sevindiriyor.

Türkiye'nin önde gelen mandalina üretim merkezlerinden İzmir'de yetişen ve önemli ihraç ürünleri arasında yer alan satsuma türü mandalinanın hasadına sayılı günler kaldı.

Seferihisar Mandalina Birliği Başkan Vekili Ali Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satsuma türü mandalinanın toplanmasına kısa bir süre kaldığını, bu ürünün 10-15 Ekim'de piyasaya gireceğini belirtti.

Geçen yıl çiçeklenme döneminde etkili olan soğuk havanın mandalinadaki rekolteyi düşürdüğünü anımsatan Özay, "Geçen yıl rekoltemiz 50 bin tondu. Bu yıl ise 150 ila 200 bin ton arasında narenciye bekliyoruz. Geçen yıl rekolte yüzde 30'du, bu yıl ise ağaçlarımız yüzde 100 dolu." diye konuştu.

Özay, bölgede yetişen mandalinanın büyük bir kısmının ihraç edildiğini, bu yılki ürünlerin kalitesinin de ihracat için çok uygun olduğunu ifade etti.

Ürünleri başta Rusya, Ukrayna, Almanya ve Polonya olmak üzere birçok ülkeye gönderdiklerini dile getiren Özay, bütün firmaların ortak hedefinin ihracatı artırmak olduğunu kaydetti.

Özay, geçen yıl iç pazarda 2,5 lira olan mandalina fiyatının bu yıl 3,5-4 lira olmasını beklediklerini söyledi.

- "Çiftçilerin beklentileri bu yıl daha yüksek"

Seferihisar Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Gülbağ ise geçen yıl rekoltenin çok düşük olmasından dolayı çiftçilerin sıkıntılı bir dönem geçirdiğini, bu yıl ise verimin yüzde 100'e ulaşmasından memnuniyet dulduklarını dile getirdi.

Gülbağ, "Mandalinamızın kalitesi bu yıl daha güzel, ağaçlarımız daha bakımlı, inşallah iyi fiyatlarla çiftçilerimiz ürünlerini değerlendirmek istiyor" dedi.

Ege'de etkili olması beklenen tropik fırtınanın çiftçileri endişelendirdiğini belirten Gülbağ, bu anlamda TARSİM sigortasının önemine değindi.

Gülbağ, "Sigortayı bugün yapsak 15 Aralık'ta bitiyor. Bizim ürünümüzün hasadı ise Ocak 15'e kadar sürüyor. Süre bittiği için de bundan faydalanamıyoruz. Sigorta süresinin uzatılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ege izmir mandalina rekolte satsuma Seferihisar

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