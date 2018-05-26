FİNANS

"Manipülatörler sonlarının yaklaştığını biliyorlar"

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 21:04 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "(Döviz kurundaki dalgalanma) Sonlarının yaklaştığını biliyorlar. Bu manipülatörlerden bahsediyorum. Türkiye'de sonlarının geldiğini gördükleri için son denemeleriyle bunu da Türkiye'de bir rant, yeniden kanının emileceği bir dönem olarak değerlendirmek istediler ama bunlar da geçecek inşallah" - "Niye böyle bir operasyon Türkiye'de gerçekleştirilebiliyor? Bütün bunların bittiği döneme yaklaştığımız için. Artık manipülasyon yapabilecek olanların tamamının bittiği ve eskide kaldığı günlere doğru yaklaştığımız için. Çok daha aktif, pratik bir ekonomi yönetimi geliyor"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin, "Sonlarının yaklaştığını biliyorlar. Bu manipülatörlerden bahsediyorum. Türkiye'de sonlarının geldiğini gördükleri için son denemeleriyle bunu da Türkiye'de bir rant, yeniden kanının emileceği bir dönem olarak değerlendirmek istediler ama bunlar da geçecek inşallah." dedi.

Pamukkale ilçesindeki otelde Denizli Makina Sanayici İşadamları Derneği (MAKSİAD) üyeleriyle bir araya gelen Zeybekci, yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek ve örnek olacak "makine ihtisas ve organize sanayi bölgesi"ni kente kazandıracaklarını söyledi.

Zeybekci, artık her yerde "Ben varım" diyebilen Türkiye'nin olduğunu vurgulayarak, savunma sanayisinde yüzde 22 seviyelerinden yüzde 70'lere yaklaşmış millilik oranının olduğunu belirtti.

16 Nisan referandumunun, Türkiye'ye getirdiği çok önemli bir özellik olduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Artık koalisyonlar dönemi bitti. 'Onlar ne veriyorsa benden 5 fazlası' dönemi bitti. Yani popülist yaklaşımlar dönemi bitti. Kayıtsız ve şartsız yüzde 50 artı 1 almak zorunda başa gelecek olan ama asıl önemli olan özellik makul ve milli bir muhalefet. 'Mevzubahis memleketse gerisi teferruattır.' diyebilecek hassasiyet ve duyarlılıklara sahip muhalefet anlayışı hakim olacak Türkiye'de. Siyaseti böyle yapmak zorunda artık Türkiye'de herkes." diye konuştu.

- "Çok daha aktif, pratik bir ekonomi yönetimi geliyor"

Zeybekci, artık bilinen doğruların değiştiğini, onun için Türkiye'nin geleceğinin hayırlı olduğunu dile getirdi.

"Peki bu kur neden böyle oluyor arkadaşlar?" diye soran Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şey yolundaysa niye böyle bir şey yapılabiliyor? Niye Türkiye'ye böyle bir operasyon çekilebiliyor? Türkiye'nin, tabii ki haddinden fazla dolarizasyon, gerektiğinden fazla dolarla ticaret ve diğer taraftan da maliyetlerimize de etkisi var. Buna müsait mi Türkiye? Kesinlikle müsait değil. Daha doğrusu böyle bir operasyonda maliyet ödeyecek hataları ve zayıflıkları var mı? Türkiye'nin yok. Böyle bir ortamda kurla ilgili niye böyle bir şey yapılabiliyor? Niye böyle bir operasyon Türkiye'de gerçekleştirilebiliyor? Bütün bunların bittiği döneme yaklaştığımız için.

Artık manipülasyon yapabilecek olanların tamamının bittiği ve eskide kaldığı günlere doğru yaklaştığımız için. Çok daha aktif, pratik bir ekonomi yönetimi geliyor."

- "Bu manipülatörlerden bahsediyorum"

Zeybekci, yaklaşık 7 civarında ayrı kurum, kuruluş ve bakanlık tarafından yönetilen Türk ekonomisinin yerine, çok daha dinamik ve hızlı hareket edilebilen yeni Türkiye döneminde bunların olmadığının görüleceğini söyledi.

Zeybekci, şunları kaydetti:

"Hele hele 24 Haziran ile ilgili gelişmeleri, daha doğrusu sonuçları algılamaya başladığı andan itibaren önümüzdeki, yakın gelecekteki süreç içinde bunların hepsinin, bu hastalıklardan Türkiye'nin kurtulduğunu göreceğiz. Panik içindeler biliyor musunuz? Sonlarının yaklaştığını da biliyorlar. Bu manipülatörlerden bahsediyorum. Türkiye'de sonlarının geldiğini gördükleri için son denemeleriyle bunu da Türkiye'de bir rant, yeniden kanının emileceği bir dönem olarak değerlendirmek istediler ama bunlar da geçecek inşallah.

Önümüzdeki dönem, Türkiye'nin bütün bu sıkıntılardan kurtulduğu, sağlıklı bir döneme girdiği süreci başlatacağız hep beraber."

- "Denizli'nin tarafıyım arkadaşlar ben"

Siyaset yapanların laf yarışlarını artık bırakmaları gerektiğini ifade eden Zeybekci, şunları dile getirdi:

"Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.' diyen siyasi anlayışların birleştiği yeni dönemde artık siyaset o kadar keskin olmayacak arkadaşlar ama biz de 'Mevzubahis Denizli'yse gerisi teferruattır.' diyerek bir şemsiye altında toplanmayı becerebilelim. 'O, benim partimden değil, onun babası da bizim partiden değildi.', bunları geçelim. Onlar eski yöntemler, dönemler ve çağlar. Bakın, yeni bir dönem geliyor. Denizli'de artık milletvekili adayı da değilim ama Denizli'nin tarafıyım arkadaşlar ben. Biz bu nefes durdukça Denizlimize hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah ama siz varsanız ben varım. Siz yoksanız yokuz."

Toplantıya Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MAKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı ile dernek üyeleri katıldı.

PARTNERYıl: 1913! Dehşete düşüren o an...Yıl: 1913! Dehşete düşüren o an...
Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyorTurizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyor
Zeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendiZeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ekonomi ihracat kur spekülasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Erdoğan'dan 2 yıl sonra yine dolar çağrısı: Yastık altındaki dolar ve euroları bozdurun

Erdoğan'dan 2 yıl sonra yine dolar çağrısı: Yastık altındaki dolar ve euroları bozdurun

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

İTO'dan döviz kuru kararı

İTO'dan döviz kuru kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyor

Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyor

Zeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendi

Zeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendi

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.