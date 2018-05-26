"Manipülatörler sonlarının yaklaştığını biliyorlar"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin, "Sonlarının yaklaştığını biliyorlar. Bu manipülatörlerden bahsediyorum. Türkiye'de sonlarının geldiğini gördükleri için son denemeleriyle bunu da Türkiye'de bir rant, yeniden kanının emileceği bir dönem olarak değerlendirmek istediler ama bunlar da geçecek inşallah." dedi. Pamukkale ilçesindeki otelde Denizli Makina Sanayici İşadamları Derneği (MAKSİAD) üyeleriyle bir araya gelen Zeybekci, yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek ve örnek olacak "makine ihtisas ve organize sanayi bölgesi"ni kente kazandıracaklarını söyledi. Zeybekci, artık her yerde "Ben varım" diyebilen Türkiye'nin olduğunu vurgulayarak, savunma sanayisinde yüzde 22 seviyelerinden yüzde 70'lere yaklaşmış millilik oranının olduğunu belirtti. 16 Nisan referandumunun, Türkiye'ye getirdiği çok önemli bir özellik olduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Artık koalisyonlar dönemi bitti. 'Onlar ne veriyorsa benden 5 fazlası' dönemi bitti. Yani popülist yaklaşımlar dönemi bitti. Kayıtsız ve şartsız yüzde 50 artı 1 almak zorunda başa gelecek olan ama asıl önemli olan özellik makul ve milli bir muhalefet. 'Mevzubahis memleketse gerisi teferruattır.' diyebilecek hassasiyet ve duyarlılıklara sahip muhalefet anlayışı hakim olacak Türkiye'de. Siyaseti böyle yapmak zorunda artık Türkiye'de herkes." diye konuştu.

- "Çok daha aktif, pratik bir ekonomi yönetimi geliyor" Zeybekci, artık bilinen doğruların değiştiğini, onun için Türkiye'nin geleceğinin hayırlı olduğunu dile getirdi. "Peki bu kur neden böyle oluyor arkadaşlar?" diye soran Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şey yolundaysa niye böyle bir şey yapılabiliyor? Niye Türkiye'ye böyle bir operasyon çekilebiliyor? Türkiye'nin, tabii ki haddinden fazla dolarizasyon, gerektiğinden fazla dolarla ticaret ve diğer taraftan da maliyetlerimize de etkisi var. Buna müsait mi Türkiye? Kesinlikle müsait değil. Daha doğrusu böyle bir operasyonda maliyet ödeyecek hataları ve zayıflıkları var mı? Türkiye'nin yok. Böyle bir ortamda kurla ilgili niye böyle bir şey yapılabiliyor? Niye böyle bir operasyon Türkiye'de gerçekleştirilebiliyor? Bütün bunların bittiği döneme yaklaştığımız için. Artık manipülasyon yapabilecek olanların tamamının bittiği ve eskide kaldığı günlere doğru yaklaştığımız için. Çok daha aktif, pratik bir ekonomi yönetimi geliyor." - "Bu manipülatörlerden bahsediyorum"

Zeybekci, yaklaşık 7 civarında ayrı kurum, kuruluş ve bakanlık tarafından yönetilen Türk ekonomisinin yerine, çok daha dinamik ve hızlı hareket edilebilen yeni Türkiye döneminde bunların olmadığının görüleceğini söyledi. Zeybekci, şunları kaydetti: "Hele hele 24 Haziran ile ilgili gelişmeleri, daha doğrusu sonuçları algılamaya başladığı andan itibaren önümüzdeki, yakın gelecekteki süreç içinde bunların hepsinin, bu hastalıklardan Türkiye'nin kurtulduğunu göreceğiz. Panik içindeler biliyor musunuz? Sonlarının yaklaştığını da biliyorlar. Bu manipülatörlerden bahsediyorum. Türkiye'de sonlarının geldiğini gördükleri için son denemeleriyle bunu da Türkiye'de bir rant, yeniden kanının emileceği bir dönem olarak değerlendirmek istediler ama bunlar da geçecek inşallah. Önümüzdeki dönem, Türkiye'nin bütün bu sıkıntılardan kurtulduğu, sağlıklı bir döneme girdiği süreci başlatacağız hep beraber." - "Denizli'nin tarafıyım arkadaşlar ben" Siyaset yapanların laf yarışlarını artık bırakmaları gerektiğini ifade eden Zeybekci, şunları dile getirdi: