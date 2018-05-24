Manisa Ticaret Borsası

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,70-6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
Ürün Türü Miktar Fiyatı (lira) Kuru üzüm Çekirdeksiz Kg 5,70-6,50 Çiğitli pamuk Standart-1 Kg 3,50
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