MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,70-6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
Ürün Türü Miktar Fiyatı (lira) Kuru üzüm Çekirdeksiz Kg 5,70-6,50 Çiğitli pamuk Standart-1 Kg 3,50
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