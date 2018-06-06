MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 6,20-6,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
Ürün Türü Miktar Fiyatı (lira) Kuru üzüm Çekirdeksiz Kg 6,20-6,75 Çiğitli pamuk Standart-1 Kg 3,40
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