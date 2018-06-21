MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 6,40-7,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
Ürün Türü Miktar Fiyatı (lira) Kuru üzüm Çekirdeksiz Kg 6,40-7,10 Çiğitli pamuk Standart-1 Kg 3,40
13 milyon konut için ödemeler başladı
Pazardaki soğan hem gözleri hem cepleri yaktı! Kilosu 7 lira oldu
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı? Gözler seçimde
Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)
Okuyucu Yorumları 0 yorum