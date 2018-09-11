MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünFiyat (lira)Çekirdeksiz kuru üzüm 8 numara8,40Çekirdeksiz kuru üzüm 9 numara 8,70Çekirdeksiz kuru üzüm 10 numara 9,40Çiğitli pamuk (Standart 1) 4,50
Fitch, 4 bankanın notlarını indirdi
24 yıldır bu işi yapıyorlar! 30 ülkedeki otellerde kullanılıyor
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum