FİNANS

Manisa Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

9 numara çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 8,60 liradan işlem gördü

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 8,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün BirimFiyat (lira)Çekirdeksiz kuru üzüm 8 numara kg8,30Çekirdeksiz kuru üzüm 9 numara kg8,60Çiğitli pamuk (Standart 1) kg4,40

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Anahtar Kelimeler:
kuru üzüm Manisa Ticaret Borsası pamuk

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