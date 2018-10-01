Manisa Ticaret Borsası

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 8,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün BirimFiyat (lira)Çekirdeksiz kuru üzüm 8 numara kg8,30Çekirdeksiz kuru üzüm 9 numara kg8,60Çiğitli pamuk (Standart 1) kg3,88
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