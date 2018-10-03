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Manisa Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

9 numara çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 8,60 liradan işlem gördü

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 8,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatları şöyle:

Ürün BirimFiyat (lira)Çekirdeksiz kuru üzüm 9 numara kg8,60Çiğitli pamuk (Standart 1) kg3.80

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Anahtar Kelimeler:
kuru üzüm Manisa Ticaret Borsası pamuk

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