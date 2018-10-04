Manisa Ticaret Borsası

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 8,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün BirimFiyat (lira)Çekirdeksiz kuru üzüm 8 numara kg8,40Çekirdeksiz kuru üzüm 9 numara kg8,70Çiğitli pamuk (Standart 1) kg3.80
50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı
İŞKUR'dan 6 bin kişiye iş fırsatı
Dolar TL ne kadar? 4 Ekim dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum