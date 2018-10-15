MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün BirimFiyat (lira)Çekirdeksiz kuru üzüm 8 numara kg8,30Çekirdeksiz kuru üzüm 9 numara kg8,70Çekirdeksiz kuru üzüm 10 numara kg9,30Çiğitli pamuk (Standart 1) kg3,60
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