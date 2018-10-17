Manisa Ticaret Borsası

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat (lira)Çekirdeksiz kuru üzüm 8 numara kg8,30Çekirdeksiz kuru üzüm 9 numara kg8,70

