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Manisa Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

9 numara çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 8,70 liradan işlem gördü

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat (lira)Çekirdeksiz kuru üzüm 8 numara kg8,30Çekirdeksiz kuru üzüm 9 numara kg8,70

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kuru üzüm Manisa Ticaret Borsası pamuk

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