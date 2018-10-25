Manisa Ticaret Borsası

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün BirimFiyat (lira)Çiğitli pamuk (standart 1) kg3,56Çekirdeksiz kuru üzüm 9 numara kg8,50
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