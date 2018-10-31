Manisa Ticaret Borsası

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün BirimFiyat (lira)Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg8,30Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg8,65Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara) kg9,40 Çiğitli pamuk (standart 1) kg3,50
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