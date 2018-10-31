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Manisa Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 15:39 | Son Güncelleme

10 numara çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 9,40 liradan işlem gördü

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 9,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat (lira)Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg8,30Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg8,65Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara) kg9,40 Çiğitli pamuk (standart 1) kg3,50

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Anahtar Kelimeler:
kuru üzüm Manisa Ticaret Borsası satış

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