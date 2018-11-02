FİNANS

Manisa Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 15:46 | Son Güncelleme

9 numara çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 8,70 liradan işlem gördü

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 8,70 liradan satıldı.

Ürün BirimFiyat (lira)Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg8,35Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg8,70 Çiğitli pamuk (standart 1) kg3,50

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Anahtar Kelimeler:
kuru üzüm Manisa Ticaret Borsası satış

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