Manisa Ticaret Borsası

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 8,70 liradan satıldı.
Ürün BirimFiyat (lira)Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg8,35Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg8,70 Çiğitli pamuk (standart 1) kg3,50
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