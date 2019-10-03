"Manisa tüm Türkiye adına bütün dünyaya güvence verdi"

MANİSA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in Manisa'daki yatırım kararına ilişkin, "'Türkiye’ye yatırım yapılmaz, Türkiye güvenilir bir ülke değildir, Türkiye’de terör var', bu sözlerin ne kadar boşa çıktığını bize Volkswagen yatırımı gösteriyor." dedi.

Arınç, Manisa Kitap Fuar'ında Ömer Şahin ile kaleme aldıkları "Arınç-Küçük Erbakan" kitabıyla ilgili katıldığı imza gününde gazetecilere yaptığı açıklamada, Volkswagen'in Türkiye'de Manisa'ya yatırımını değerlendirdi.

Yatırımın Türkiye'ye kazandırılmasının arkasında büyük bir çaba olduğuna dikkati çeken Arınç, "Yani 1,5 milyar avroluk yatırım ile 10 bin kişiye istihdam sağlanacak, senede 700 binden fazla araç üretilecek ve Manisamıza değil sadece İzmir, Balıkesir, Bursamıza kadar bütün bölgeye yan sanayi ve esnafı, ev sahipleri dahil olmak üzere, çalışanları, çalışmayanları ile büyük bir katma değer sağlayacak bir başarı sağlandı." diye konuştu.

Arınç, Volkswagen gibi bir dünya devinin Türkiye'ye yatırım yapmasının arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayreti olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: