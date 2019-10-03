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"Manisa tüm Türkiye adına bütün dünyaya güvence verdi"

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 18:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç: - "'Türkiye'ye yatırım yapılmaz, Türkiye güvenilir bir ülke değildir, Türkiye’de terör var', bu sözlerin ne kadar boşa çıktığını bize Volkswagen yatırımı gösteriyor" - "Manisa tüm Türkiye adına bütün dünyaya güvence verdi. 'Gelin, burada hepiniz rahat edeceksiniz, size kucak açan bir ülke var, bir şehir var. Gelin yatırımlarınızı burada yapın' deme imkanımız olacak"

MANİSA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in Manisa'daki yatırım kararına ilişkin, "'Türkiye’ye yatırım yapılmaz, Türkiye güvenilir bir ülke değildir, Türkiye’de terör var', bu sözlerin ne kadar boşa çıktığını bize Volkswagen yatırımı gösteriyor." dedi.

Arınç, Manisa Kitap Fuar'ında Ömer Şahin ile kaleme aldıkları "Arınç-Küçük Erbakan" kitabıyla ilgili katıldığı imza gününde gazetecilere yaptığı açıklamada, Volkswagen'in Türkiye'de Manisa'ya yatırımını değerlendirdi.

Yatırımın Türkiye'ye kazandırılmasının arkasında büyük bir çaba olduğuna dikkati çeken Arınç, "Yani 1,5 milyar avroluk yatırım ile 10 bin kişiye istihdam sağlanacak, senede 700 binden fazla araç üretilecek ve Manisamıza değil sadece İzmir, Balıkesir, Bursamıza kadar bütün bölgeye yan sanayi ve esnafı, ev sahipleri dahil olmak üzere, çalışanları, çalışmayanları ile büyük bir katma değer sağlayacak bir başarı sağlandı." diye konuştu.

Arınç, Volkswagen gibi bir dünya devinin Türkiye'ye yatırım yapmasının arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayreti olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu fabrikanın Türkiye'ye Manisa’ya bunun kurulması için Cumhurbaşkanımız çok büyük gayret sarf ettiler. Çünkü bu çok artı bir değer, yani ünlü bir firmanın yüksek yatırımla Türkiye’ye gelecek olması otomotiv sanayinde de ihracatı ile çünkü 700 binden fazla aracın sadece yüzde 20’sini buraya harcayacaklar, yani burada üretimini veya tüketimini sağlayacaklar. Geriye kalan doğrudan ihraç olacak. Yani girdiği yerden çıktığı yere kadar bu otomobiller Türkiye’ye çok büyük şey kazandıracak."

Manisa'daki fabrikanın yaklaşık 4 bin dönüm arazide kurulacağını aktaran Arınç, şunları kaydetti:

"Sağ olsun Yunusemre Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, Hatta Muradiye fidanlığına kadar giden yerde, Akgedik'e kadar ulaşan yerlerde bütün araziler toplulaştırılmış ve talepleri karşılanmıştır. Cumhurbaşkanımız ve yetkili arkadaşlarımız, 'Ülke bazında görüşmeler sürüyor, eğer Türkiye üzerinde karar verilirse yüzde 100 emin olun ki bu Manisa’da olacak.' demişlerdi. Sözleri aynen çıktı, Türkiye oldu ve Manisa oldu. Bundan dolayı ben çok mutluyum, çok sevinçliyim."

Arınç, yatırımın Türkiye ekonomisine güveni tazelediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye yeniden cazip bir ülke olacaktır. Yatırımlar için özellikle. Doğrudan yatırımlara harcanacak para ile sadece Manisa değil tüm Türkiyemiz de nefes alacak. Yani 'Türkiye’ye yatırım yapılmaz, Türkiye güvenilir bir ülke değildir, Türkiye’de terör var', bu sözlerin ne kadar boşa çıktığını bize Volkswagen yatırımı gösteriyor. Bu öyle 100, 200, 300 milyonluk bir yatırım değil. Türk parası ile 7-8 katrilyonluk bir yatırımdır. Sürekli genişleyecektir, büyüyecektir ve bu sokaktaki esnafından taksi şoförüne kadar herkesi ilgilendirecek bir gelişme olacaktır. İnşallah Manisa tüm Türkiye adına bütün dünyaya güvence verdi. 'Gelin, burada hepiniz rahat edeceksiniz, size kucak açan bir ülke var, bir şehir var. Gelin yatırımlarınızı burada yapın' deme imkanımız olacak. Bravo Manisa’ya, bravo Türkiye’ye."

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç manisa Volkswagen yatırım

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