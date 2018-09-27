Manisa'da 20 milyon avroluk yatırım

MANİSA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin son iki yıllık süreçte çeşitli badireler atlattığını belirterek, "Bütün bunlar geçici hadiseler. Ekonomimiz ve yatırım ortamımız sağlam temeller üzerine oturuyor ve bu türden geçici sıkıntıları bertaraf edecek güce fazlasıyla sahip." dedi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın açılışı törenle gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Arda Ermut, zorlu yatırım sürecinde profesyonellikleriyle yatırımın hayata geçirilmesinde önemli roller üstlenen Zehnder Group'a teşekkür etti. Ermut, köklü geçmişiyle sektöründe lider şirketlerden olan Zehnder'in söz konusu yatırımıyla, Türkiye'nin uluslararası şirketler için ne kadar önemli bir pazar olduğunun bir kez daha teyit edildiğine dikkati çekti. Açılışını yapacakları tesisten dünyanın dört bir yanına radyatör ve havlupan ihraç edileceğini aktaran Ermut, şöyle konuştu: "Dolayısıyla bu fabrika aynı zamanda ihracatımıza da katkı sağlayacak. Umarız bu yatırımın devamında Zehnder diğer ürünlerini de ülkemizde üretmek için yatırımlarına devam edecektir. Zehnder'in yatırımını, Türkiye'nin ekonomik dinamizmine olan güveni yansıtması bakımından çok değerli buluyorum. Bu yatırım, aynı zamanda Türkiye'nin, her zaman bahsettiğimiz avantajlı konumunu da gözler önüne seriyor."

- "Ekonomimiz, sıkıntıları bertaraf edecek güce fazlasıyla sahip" Ermut, Türkiye'nin uluslararası yatırımlar için barındırdığı avantajları anlatarak, "Türkiye'de üretim yapan uluslararası şirketler aynı zamanda, avantajlı konumumuz sayesinde, nüfusu 1,5 milyarı aşkın bir pazara hitap edebiliyor. Bugün birçok uluslararası şirketin Türkiye'yi üretim ve yönetim üssü olarak seçmesinin bir sebebi de dünya ticaretinin neredeyse yarısının gerçekleştiği bir eksene erişim imkanı sağlayan stratejik konumumuz." diye konuştu. Zehnder'in, Türkiye'deki yerli üretim hareketini de desteklediğini bildiren Ermut, şunları kaydetti: "Zehnder’in toplam satın almalarında yerli ürünlerin payı yüzde 94'lerde. Biz bu yönüyle Zehnder'i ülkemizde yerli üretimi destekleyen, istihdam sağlayan, ihracat yapan bir şirket olarak, yerli bir yatırımcı olarak görüyoruz. Bu anlamda kendilerine tekrar şükranlarımı sunuyorum. Son iki yıllık süreçte bildiğiniz gibi ülke olarak çeşitli badireler atlattık. Bütün bunlar geçici hadiseler. Ekonomimiz ve yatırım ortamımız sağlam temeller üzerine oturuyor ve bu türden geçici sıkıntıları bertaraf edecek güce fazlasıyla sahip."