Manisa'da 50 milyonuncu akü gururu

MANİSA (AA) - Akü sektöründe faaliyet gösteren Türk Japon ortaklığı İnci GS Yuasa, 50 milyonuncu aküsünü üretti.

Şirketin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde 50 milyonuncu akünün banttan indirilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Burada gazetecilere açıklama yapan İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, ürettikleri her 3 aküden 2'sini dünyanın 80 ülkesine ihraç ettiklerini belirtti.

Japon GS Yuasa ortaklığı sonrası Manisa'da kurdukları ikinci üretim tesisiyle sektörde Avrupa'nın ikinci en büyük şirketi olmayı hedeflediklerini dile getiren Elbirlik, "Her sabah dünya üzerindeki 15 milyonun üzerindeki araç, ürettiğimiz akülerle marşa basıyor ve güne başlıyor. Bu bizim en büyük mutluluğumuz." dedi.

GS Yuasa Başkan Yardımcısı Akio Furukawa da Türkiye pazarına girdikten sonra yeni ürünler geliştirmek, üretim verimliliklerini ve kalitelerini geliştirmek için çok çalıştıklarını ifade etti.

