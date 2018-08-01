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Manisa'da dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

Demirci ilçesinde şiddetli dolu nedeniyle yaklaşık 5 bin dekarlık ekili alanda hasar oluştu - Demirci İlçe Tarım Müdürü İslam Köse: - "Şiddetli dolu yağışı sonrasında yaptığımız tespitlerde meyve bahçelerinde yüzde 80 ila yüzde 95 oranında, tütün arazilerinde ise yüzde 70 oranında zarar tespiti yapıldı"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yaklaşık 5 bin dekarlık ekili alanda hasara yol açtı.

Dolu özellikle tütün, badem, zeytin, elma ve sebze bahçelerinde hasara neden oldu.

Dolu yağışının ardından İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, ekili alanlarda hasar tespit çalışması yaptı.

Marmaracık Mahallesi'nden Ali Yaraşan "Yöremizde çok şiddetli dolu yağışı oldu. Kendime ait tütün, zeytin ve bostan tarlalarımda çok büyük hasarlar oluştu. 20 dönüm tütün arazimde hiçbir şekilde ürün kalmadı." dedi.

- "Zarar büyük"

İlçe Tarım Müdürü İslam Köse, AA muhabirine, zararın ciddi boyutta olduğunu belirtti.

Dolu sebebiyle çiftçilerin zararının büyük olduğunu söyleyen Köse, şunları kaydetti:

"Tarım Müdürlüğümüzce oluşturduğumuz zarar tespit ekibi ile Çağıllar, Marmaracık, Ayvaalan, Yiğitler, Kerpiçlik, Alaağaç, Mezitler, Gömeçler mahallelerinde zeytin, badem, Antep fıstığı, elma, ayva ve tütün arazilerinde yaklaşık 5 bin dekar alanda büyük hasarlar meydana geldi. Yapılan tespitlerde meyve bahçelerinde yüzde 80 ila yüzde 95 oranında, tütünde ise yüzde 70 oranında zarar tespiti yapıldı. Şu anda çiftçilerimizden başvuruları alınmaya başlandı. İlk 6 aylık dönemde bölgemizde yaşanan afetlerde daha önce 58 çiftçimizin borçları ertelendi."

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