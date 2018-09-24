Manisa'da elektrik şebekesi yapım işi ihalesi

Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nin 2'nci etap alanına ait yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işi ihaleye çıkarıldı.
Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi 2'nci etap alanına ait yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümünde indirime gidilerek, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.
Keşif bedeli 4 milyon 336 bin lira, geçici teminat bedeli ise 303 bin 520 lira olarak belirlenen ihale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'daki yeni hizmet binasının 159 numaralı toplantı salonunda, 9 Ekim 2018 Salı günü saat 10.00'da yapılacak.
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