Manisa'da jeotermal serada muz üretildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, jeotermal kaynaklar kullanılan bir serada ilk kez muz üretildiği bildirildi.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk, Salihli ilçesinde serada muz üretimi yapan firmayı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, Türkiye'de jeotermal kaynakla ısıtılan bir serada ilk kez muz üretildiğine dikkati çekerek, Manisa'nın tarım, hayvancılık ve sanayi yanında alternatif enerji kaynakları ile adından söz ettiren bir il olduğunu vurguladı.

- "Hedef jeotermal sırada Türkiye birinciliği"

Öztürk, iklime bağlı kalmadan, kontrollü üretime imkan sağlayan örtü altı yetiştiriciliğinin Manisa'da giderek yaygınlaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Örtü altı yetiştiriciliğinde en önemli gider kalemini ısıtma masrafları oluşturduğundan dolayı jeotermal enerji kaynakları ön plana çıkmaktadır. Manisa, jeotermal enerjiyle ısıtılan sera varlığı bakımından Türkiye'de İzmir'in ardından ikinci sırada. İl Müdürlüğü olarak üreticilere, örtü altı yetiştiricilikle ilgili eğitim, yayım ve teknik destekleri vermeye devam edeceğiz. Hedeflerimiz jeotermal sera varlığında Türkiye birincisi olmak."

