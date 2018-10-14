FİNANS

Mantardan istediği verimi aldı, işleri genişletti

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 13:24 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Mustafa Yamuk (50), geçen yıl başlattığı istiridye mantar üretiminden beklentisinin üzerinde verim alınca, tesisini genişletti.

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Mustafa Yamuk (50), geçen yıl başlattığı istiridye mantar üretiminden beklentisinin üzerinde verim alınca, tesisini genişletti. Yamuk, geçen yıl 10 TL'den satılan istiridye mantarının, bu yıl 15 TL'den satıldığını ifade etti. Üzümün yıllık bir ürün olduğunu belirten çiftçi Mustafa Yamuk, internette yaptığı araştırmada istiridye mantarını öğrendi. Yamuk, evinin bahçesine kurduğu 50 bin TL'lik tesiste mantar üretimine başladı. İstiridye mantarına talebin fazla olması üzerine Yamuk, işletmesini genişletti. Geçen yıl 90 metrekarelik alanda üretime başladığını belirten Yamuk, "Bu yıl bahçemde yeni tesisimi, 60 metrekarelik alanda kurdum. Haftada 2 kez ürün toplamaktayım. Her hasadımda, 80-100 kilo arası mantar almaktayım. Ayrıca ilk tesisim olan 90 metrekarelik alanda, istiridye üretimine son verdim. Bu alanda farklı bir mantar türü yetiştirmeye başlayacağım" dedi. Kış aylarında üretimin daha ekonomik olduğunu belirten Yamuk, "Yaz aylarında elektrik kullanımı nedeniyle masraf artmakta. Kışın daha ekonomik oluyor. İstiridye mantarını Sarıgöl ve Alaşehir pazarlarında satıyorum. Çevreden gelen talepleri de karşılamaktayım. Geçen yıl 10 TL'den sattığımız istiridye mantarı, bu yıl 15 TL'den satılıyor" dedi. İstiridye mantarının kültür mantarı olduğu için korkmadan tüketildiğini ifade eden Yamuk, "İstiridye mantarı kuzu etine eş değerdir. Protein bakımından zengindir. İçerdiği mineraller sayesinde kansızlığa, kabızlığa, sindirim sistemine iyi gelmektedir. İstiridye mantarını fırında, tereyağı ile hazırlanan yemeği lezzetli olmakta. Kimileri de ızgarada pişirerek tüketmekte" dedi.

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