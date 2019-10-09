Mantarın başkenti Korkuteli

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 55 binlik nüfusuyla kentin küçük ilçelerinden Korkuteli, Türkiye'de üretilen kültür mantarının yüzde 54'lük kısmını karşılayarak, 'mantarın başkenti' unvanını elinde tutuyor.

Türkiye'de kültür mantar üretimi her yıl artmaya devam ediyor. 2018 yılında ülkede 46 bin ton mantar üretilirken, bunun 25 bin tonu Antalya'nın küçük ilçesi Korkuteli'nde sağlandı. 55 bin nüfusu olan ilçe, Türkiye'nin mantar ihtiyacının yüzde 54'ünü karşılıyor. Yüksekte kurulu olduğu için karasal iklim koşullarına sahip Korkuteli, lezzetli kültür mantarı yetiştiriciliği ve üretim miktarı nedeniyle 'mantarın başkenti' olarak anılıyor. Son yıllarda üretim için tesisleşme artsa da ilçede daha çok evlerin altına yaptırılan küçük işletmeler canlılığını koruyor. Yaklaşık 5 bin kişi doğrudan ve dolaylı geçimini mantardan sağlıyor.

YILDA 25 BİN TON

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, kültür mantarının Türkiye'ye 1960'lı yıllarda girdiğini söyledi. Özellikle Antalya'nın Korkuteli ilçesinin mantarın merkezi haline geldiğini belirten Özen, “Ülkenin yüzde 54'lük mantar üretimi Korkuteli ilçesinden sağlanıyor. Yılda 25 bin ton mantar, Korkuteli'de üretiliyor. Mantarın başkenti olduğumuz için bize önemli sorumluluk düşüyor. Mantarcılık denetimimiz altında olan bir sektör. İlçede küçük aile işletmeleri şeklinde üretim var, her evin altında mantarhane olan bir format var. Korkuteli, mantar kompostunu da üreten bir merkez haline geldi. Türkiye'nin bu konudaki en önemli fabrikaları bu ilçemizde yer alıyor" diye konuştu.