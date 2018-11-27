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Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 15:23 | Son Güncelleme

OTEL ÇALIŞANLARINDAN EYLEM Mardan Palace Hotel'in alacaklı işçileri, bugün otel önünde eylem yaptı.

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı (2)

OTEL ÇALIŞANLARINDAN EYLEM
Mardan Palace Hotel'in alacaklı işçileri, bugün otel önünde eylem yaptı. Eyleme 50'nin üzerinde Mardan Palace Hotel döneminin çalışan katıldı. Mardan Palace Hotel'in önceki döneminde çalışan yaklaşık 400 işçinin, toplam 16 milyon TL alacağının olduğu belirtildi. Eyleme katılan işçiler; 'Patron kaçtı', 'Hakkımızı alacağız', 'Çocukların haklarını çaldılar', 'Esnafın emeği ne olacak', 'Devletten yardım bekliyoruz' yazılı dövizler açtı.
Grup adına açıklama yapan avukat Erhan Baban, alacaklı işçilerin yaklaşık 10 yıl emek verdiğini, 1 yıl önce tesisin iflasının açıklandığını, tüm çalışanların işten çıkarılarak, 6 aylık maaşların, kıdem tazminatlarının, yıllık izinlerin ve fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini dile getirdi.
Personelin gösterdiği emeğin karşılığını alamadığını, bu mağduriyet nedeniyle birçok işçinin icralık olduğunu, boşandığını, evine ekmek, çocuğuna mama alamadığını kaydeden Erhan Baban, "Bu tesiste birçok devlet adamına, birçok sanatçıya, birçok iş adamına hizmet ettik fakat sonu maalesef hüsran. Hiç kimsenin alın terini ödemeden Sayın Telman İsmailov ülkeden kaçtı. Buna istinaden devletin birçok kurumuna, siyasetçiye ulaşmaya çalıştık; mektuplar yazdık, mailler attık fakat hiçbirinden yanıt alamadık. Hiç kimse çalışan, emek harcayan işçinin yanında durmadı" dedi.
Otele bankanın, krediye karşılık el koyduğunu ve en son Titanic grubunun oteli aldığını öğrendiklerini belirten Baban, şunları söyledi:
"Bankaı Telman İsmailov ve Titanic grup kendi arasında anlaşıp tesisi kiraya verdiler fakat bu kapsamda hiçbir taraf işçilerin gasbedilmiş haklarından bahsetmedi. Tarafların hiçbir şekilde umurlarında olmadık. Otelin eski genel müdürü, avukatı, herkesin alacağına daha işten ayrılmadan vadettiler. İşten çıkardıktan sonra ne hikmetse hiçbirini piyasada bulamadık; çünkü hepsi kaçmıştı. Biz turizm emekçileri olarak Sayın Bakan'ımıza da konuyu ilettik ama olumlu yanıt alamadık. Hangi kapıya başvurduysak yüzümüze kapandı. Bu eylem son bulmayacak, buraya gelen yerli ve yabancı turistlere insanların haklarını nasıl yediklerini anlatacağız. Titanic grubuna da bunca insanın ahını almamayı tavsiye ederim."
Alacaklı işçi sayısının 350- 400 civarında, alacak miktarının da 16 milyon TL olduğunu da belirten Baban, "Bu bir Titanic grup, otel işleten bir firma için çok komik bir rakam. Çok basit bir şekilde çözülebilecekken, çok insana insani olarak dokunulabilecekken, haklarını istiyorlar. Hakkından fazlasını isteyen kimse yok. Yıllarca emeğini verdiler ama maalesef bir sonuç alınamadı. Sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.
Eyleme katılan işçiler ve alacaklı esnaf, maaşları ile alacaklarını alamadıkları için icralık olduklarını, evlerine ekmek götüremediklerini hatta ailelerin dağılma aşamasına geldiğini söyledi.

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