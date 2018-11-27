FİNANS

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kundu turizm bölgesindeki dünyaca ünlü Mardan Palace Hotel'i alacakları karşılığında haciz yoluyla devralan Halkbank, tesisi 10 yıllığına Titanic Hotels grubuna kiraladı.

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kundu turizm bölgesindeki dünyaca ünlü Mardan Palace Hotel'i alacakları karşılığında haciz yoluyla devralan Halkbank, tesisi 10 yıllığına Titanic Hotels grubuna kiraladı.
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında açılışı yapılan ve 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, alacaklarına karşılık haciz yoluyla Halkbank'a geçti. Mardan Palace Hotel için Halkbank ile Titanic Hotels grubu arasında bir süredir devam eden görüşmeler geçen hafta itibarıyla sonuçlandı.
Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, Mardan Palace Hotel'i Halkbank'tan geçen hafta itibarıyla 10 yıllığına kiraladıklarını ve imzaların atıldığını söyledi. Aygün, otelde 'resort' olarak ne eksik varsa onların tamamlanacağını, Mardan Palace Hotel'i en güzel zamanda mevcut otelleriyle aynı şekilde ve hatta daha iyi hizmet verecek hale getireceklerini, Nisan ayında da hizmete açacaklarını söyledi.
Mardan Palace Hotel'in geçmiş dönem işçiler de dahil alacaklarıyla ilgileri olmadığını da belirten Mehmet Aygün, "Alacaklı olanlar kimden alacakları varsa onlara müracaat etmeleri gerekiyor, bizimle alakası yok. Haciz yoluyla Halk Bankası almış ve biz de Halk Bankası'ndan kiraladık. Alacaklıların bizimle hiç alakası yok. Evin kirasını ödemediniz, yeni kiracı mı ödemesi gerekiyor. Biz grup olarak böyle bir tesisin kapalı kalmasından üzüldüğümüz için en kısa sürede hayata geçirmek için kiraladık" dedi. Aygün, Nisan ayında açılacak otel için 10 milyon euro'nun üzerinde yatırım planladıklarını da söyledi.
180 BİN METREKARE ALANA KURULU
Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov'un sahibi olduğu AST 1989 Group'un, Türkiye'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Hotel, 180 bin metrekare alanda konumlandı. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace, İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.

FOTOĞRAFLI

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı

Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildiGüzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi
'Fiyat artışlarıyla asgari ücretlinin onurlu yaşam sürmesi mümkün değil''Fiyat artışlarıyla asgari ücretlinin onurlu yaşam sürmesi mümkün değil'
Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyorAdıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Balık fiyatları 5 TL'ye kadar düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

Balık fiyatları 5 TL'ye kadar düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

Otomobil devi General Motors 5 fabrikasını kapatıyor

Otomobil devi General Motors 5 fabrikasını kapatıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patateste yüzde 10 indirim

Patateste yüzde 10 indirim

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı (2)

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı (2)

Prof. Dr. Emre Alkin: 2019’da daha mütevazı şartlarda yola devam edeceğiz

Prof. Dr. Emre Alkin: 2019’da daha mütevazı şartlarda yola devam edeceğiz

'Fiyat artışlarıyla asgari ücretlinin onurlu yaşam sürmesi mümkün değil'

'Fiyat artışlarıyla asgari ücretlinin onurlu yaşam sürmesi mümkün değil'

Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak

MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.