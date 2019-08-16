"Mardin taşı dünya saraylarında kullanılacak"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardinli girişimci Yasemin Kalya'nın Artuklu ilçesindeki maden ocağından çıkarılan Mardin taşı işlendikten sonra zemin ve merdiven ile duvar kaplamalarında kullanılmak üzere çeşitli ülkelere satılıyor.

Yıllar önce ayrıldığı memleketi Mardin'e dönen Kalya, Artuklu ilçesinde maden ocağı açtırdı. Buradan çıkarılan taşlar Kalya'nın kurduğu fabrikada işlendikten sonra Kanada, Irak , Dubai ve Çin'e ihraç edildi. Firma yakın zamanda da Lübnan'a ürün gönderecek.

Yasemin Kalya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce ayrıldığı memleketine yaklaşık 10 sene önce dönerek maden ocağını açtığını söyledi.

Ocaktan çıkarılan Mardin taşını kurdukları fabrikada işledikten sonra ihraç ettiklerini belirten Kalya, "Mardin taşı gözeneksiz, içinde damar bulunmayan lokum gibi bir taştır. Bu nedenle de uzun yıllar kirlenmeden kalır, uzun ömürlüdür. Mardin 5 bin yıldır ayakta olan bir şehir. Taşları adete dantel gibi işlenmiş bir şehirdir." dedi.

Mardin taşının ahşap gibi kolay işlenebildiğini dile getiren Kalya, şöyle devam etti: